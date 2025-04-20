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陳水扁喊清算不是對付在野最佳方式 臉書湧入網友論戰

記者張文馨／台北即時報導
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前總統陳水扁(前)。(本報系資料照)
前總統陳水扁(前)。(本報系資料照)

台灣前總統陳水扁稱，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法；會後，持正反意見的網友在陳水扁的臉書底下留言，有人指現在是綠色恐怖進行式，也有人批陳水扁說風涼話，有網友喊話陳水扁應該回去關了。

前總統陳水扁昨受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。陳水扁表示，民主真正的內涵是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。每個總統有他的作法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年朝小野大執政經驗，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

在陳水扁宣傳這場演說的貼文底下，有的網友讚許陳水扁說得很好，了解民主的真諦，也有人質疑陳水扁表達意見的立場，有網友說，「保外就醫就乖乖在家養病，潑罷團的冷水，你最行了。」這名網友再指陳水扁家族貪汙受賄案，而陳家並未向台灣人道歉，他要陳水扁在家含飴弄孫，別在為難民進黨和賴清德總統。

有網友質疑陳水扁，指陳賴兩人執政的狀況不一樣，現在的國民黨亂推法案，把國家往死裡打，完全沒溝通餘地，陳水扁卻在說風涼話。

此外，有網友說，看了留言證明，從以前到現在的青鳥的邏輯就是黨同伐異，是非對錯一點都不重要。

陳水扁 賴清德 國民黨

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