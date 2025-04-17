二月隨傅崐萁赴港團員涉洗錢案被捕 五月底再審

涉及香港一樁洗錢案的花蓮陳姓女子今年二月隨國民黨團入境香港機場時被捕。圖為香港國際機場抵港大堂。（中通社）

一名台灣陳姓女子，二月隨「台灣國民黨 團及花蓮縣政府人員等來港參加活動」，遭揭發疑牽涉多年前的一宗電話騙案中協助洗黑錢。案件17日在香港 西九龍裁判法院再次聆訊，法官將案件押至五月底再審，陳女繼續還押。

法庭文件說，台灣國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員等人，今年二月到香港參與旅遊博覽會。一名隨團台灣女子入境時被捕，被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件17日在香港西九龍裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至5月30日，以待控方索取港府 律政司法律意見。

現年55歲的被告陳慧芝，報稱從事業務發展，被控於2019年12月19日在香港某處知道或有合理理由相信某項財產，即某在中國銀行（香港）有限公司所持名下帳戶總額美金1萬5千元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。今年二月，陳女持台灣護照進入香港後被捕。

香港法庭17日安排國語翻譯到庭協助被告。辯方不反對押後案件，指被告無保釋申請，並放棄八天覆核權。裁判官裁判官王證瑜批准，將案件押後至5月30日，被告續還押。