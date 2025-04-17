我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

史指震盪走高 道指跌逾500點 與那指都連挫三日

二月隨傅崐萁赴港團員涉洗錢案被捕 五月底再審

香港特派員李春/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉及香港一樁洗錢案的花蓮陳姓女子今年二月隨國民黨團入境香港機場時被捕。圖為香港國際機場抵港大堂。（中通社）
涉及香港一樁洗錢案的花蓮陳姓女子今年二月隨國民黨團入境香港機場時被捕。圖為香港國際機場抵港大堂。（中通社）

一名台灣陳姓女子，二月隨「台灣國民黨團及花蓮縣政府人員等來港參加活動」，遭揭發疑牽涉多年前的一宗電話騙案中協助洗黑錢。案件17日在香港西九龍裁判法院再次聆訊，法官將案件押至五月底再審，陳女繼續還押。

法庭文件說，台灣國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員等人，今年二月到香港參與旅遊博覽會。一名隨團台灣女子入境時被捕，被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件17日在香港西九龍裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至5月30日，以待控方索取港府律政司法律意見。

現年55歲的被告陳慧芝，報稱從事業務發展，被控於2019年12月19日在香港某處知道或有合理理由相信某項財產，即某在中國銀行（香港）有限公司所持名下帳戶總額美金1萬5千元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。今年二月，陳女持台灣護照進入香港後被捕。

香港法庭17日安排國語翻譯到庭協助被告。辯方不反對押後案件，指被告無保釋申請，並放棄八天覆核權。裁判官裁判官王證瑜批准，將案件押後至5月30日，被告續還押。

香港 國民黨 港府

上一則

黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

下一則

涉不實連署案 國民黨黃呂錦茹等4被告 遭聲押禁見

延伸閱讀

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪
罷免傅崐萁涉造假 藍批辦藍最速件、辦綠視而不見

罷免傅崐萁涉造假 藍批辦藍最速件、辦綠視而不見
罷免傅崐萁連署 4000份格式有誤拚重簽 藍委：勞民傷財

罷免傅崐萁連署 4000份格式有誤拚重簽 藍委：勞民傷財
共商國是搶C位 柯建銘給卓難看 扯大罷免挨批不倫不類

共商國是搶C位 柯建銘給卓難看 扯大罷免挨批不倫不類

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元
賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星