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北市罷吳沛憶領銜人、召集人遭搜索 共發聲明

記者洪子凱、唐秀麗／台北即時報導
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台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前因一階意向書有瑕疵被要求補件，甚至出現大量死亡連署，疑為造假。兩名幹部今早突在臉書發文表示調查局今來搜查，暫停今天活動。本報資料照片
台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前因一階意向書有瑕疵被要求補件，甚至出現大量死亡連署，疑為造假。兩名幹部今早突在臉書發文表示調查局今來搜查，暫停今天活動。本報資料照片

台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前剛通過一階，不過先前才因一階意向書有瑕疵被要求補件，甚至出現大量死亡連署，疑為造假？罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人、領銜人劉思吟、李孝亮今早突在臉書發文，調查局人今來搜查，暫停今天活動，隨後發表聲明，「或許會被收押，但不會屈服。」

兩人表示，或許會被收押，但絕對不會屈服，在這片深愛的土地上，始終相信，正義終將戰勝邪惡，真相終將照亮黑暗，今天站在這裡，並非因為做錯什麼，而是因為選擇對抗不公，正義之路從來不易，歷史無數次證明，挑戰既得利益的人，常被打壓、被抹黑、甚至被迫害。

兩人強調，清楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由，唯一做的就是喚醒社會良知，揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口，這場行動，不是為個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。

兩人批評，民進黨想用司法成為打壓異己的工具，讓他們噤聲、屈服，「但不會低頭。」如果因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。讓人民看見，一個願意為理想、為正義、為民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀。

兩人說，歷史會記得，這不是一個人的倒下，而是一個世代覺醒的開始，今天一人受苦，未來將有萬人站起，對全台灣說「不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止」，這場戰爭不是關於我們，而是下一代是否能在一個真正民主、真正有法治的台灣長大，要用自由、名譽、甚至人生，換取一個更公義的未來。

兩人說，若司法選擇站在不義的一方，那麼人民就要成為最終的裁判。歷史不會原諒沉默的人，正義永遠不會缺席，只會遲到，呼籲繼續同行，堅持這場罷免，讓中華民國成為一個真正屬於人民的國家。

台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前剛通過一階，不過先前才因一階意向書有瑕疵被...
台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前剛通過一階，不過先前才因一階意向書有瑕疵被要求補件，甚至出現大量死亡連署，疑為造假，罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人、領銜人劉思吟（左一）、李孝亮（右一）今早突在臉書發文表示調查局人今來搜查，暫停今天活動。本報資料照片
兩人在臉書發聲明，強調「或許會被收押，但不會屈服」。圖／取自兩人臉書
兩人在臉書發聲明，強調「或許會被收押，但不會屈服」。圖／取自兩人臉書

罷免 中華民國 民進黨

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