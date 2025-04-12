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大批可愛柴犬遭棄養…從新竹一路丟到苗栗 動保單位追車

記者黃羿馨／新竹即時報導
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新竹縣昨發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴及苗栗頭份、竹南地區。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹縣昨發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴及苗栗頭份、竹南地區。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

新竹縣發生大批柴犬棄養事件，有不明人士昨天起沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡至今已擴及苗栗頭份、竹南地區。新竹縣流浪動物珍愛協會接獲多起通報，緊急展開救援，新竹縣動物保護防疫所已安置8隻柴犬，不排除為非法繁殖業者所為。

有民眾向長期關心動保議題的新竹縣議員朱健銘通報，昨天凌晨起，118縣道沿線出現大批柴犬遭棄養，朱健銘獲報後，會同新竹縣流浪動物珍愛協會前往了解，發現有不明車輛沿路丟棄柴犬。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨天清晨7時接獲民眾通報，在石光派出所附近發現2隻柴犬，協會志工抵達時僅剩1隻，另1隻疑遭人擅自帶走。約莫8時，協會再接獲通報，於自強北路也發現遊蕩柴犬。經比對多起線索，研判有不明人士駕車分段棄犬，每次投放2隻，動線清楚且具計畫性。

黃宣富表示，目前已知被棄養柴犬年齡介於3至7歲，大多為成犬，且其中一隻母犬有多次生育跡象，大部分犬隻身體狀況均為良好，今天上午民眾又通報撿到1隻，連苗栗都有蹤跡。

朱健銘表示，他請警方調閱監視器發現，丟棄犬車是來自新北市的車輛，相關跡證已交由防疫所調查，且被丟棄的大多是母犬，不排除是繁殖場業者所為，朱健銘也譴責，業者非常惡劣，不能因為沒利用價值就惡意棄養，目前這些柴犬都無晶片。

新竹縣動物保護防疫所表示，已協助安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為評估，若無原飼主出面認領，將依法辦理開放送養事宜。動保所強調，任意棄養屬違法行為，依動物保護法第5條與第29條規定，最重可處23萬元罰鍰，若涉及不當棄養及非法繁殖行為，相關單位將依法追究相關責任。

大批柴犬遭棄養也在網路引起熱議，有網友也表示在新埔蓮華寺一帶發現遊蕩柴犬，也有目擊網友指出：「狗狗都不會叫，可能被割了聲帶」、「這樣大量棄養太惡劣，根本是繁殖場撤場」，也有善心人士主動通報，並表示願意協助認養。

動保單位與動保所呼籲，若民眾於關西、新埔、頭份、竹南等地發現無人認領之柴犬，請勿自行帶走，應立即通報相關單位處理，避免犬隻再次流浪或誤遭人為傷害及涉及侵占風險。

新竹縣動物保護防疫所表示，已協助安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為...
新竹縣動物保護防疫所表示，已協助安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為評估，若無原飼主出面認領，將依法辦理開放送養事宜。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
新竹縣議員朱健銘表示，他請警方調閱監視器發現，丟棄犬車是來自新北市的車輛，相關跡...
新竹縣議員朱健銘表示，他請警方調閱監視器發現，丟棄犬車是來自新北市的車輛，相關跡證已交由防疫所調查，且被丟棄的大多是母犬，不排除是繁殖場業者所為
新竹縣昨發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬...
新竹縣昨發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴及苗栗頭份、竹南地區。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
目前已知被棄養柴犬年齡介於3至7歲，大多為成犬，且其中一隻母犬有多次生育跡象，大...
目前已知被棄養柴犬年齡介於3至7歲，大多為成犬，且其中一隻母犬有多次生育跡象，大部分犬隻身體狀況均為良好。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹縣議員朱健銘通報，昨天凌晨起，118縣道沿線出現大批柴犬遭棄養，朱健銘獲報後...
新竹縣議員朱健銘通報，昨天凌晨起，118縣道沿線出現大批柴犬遭棄養，朱健銘獲報後，會同新竹縣流浪動物珍愛協會前往了解，發現有不明車輛沿路丟棄柴犬。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹縣動物保護防疫所表示，已協助安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為...
新竹縣動物保護防疫所表示，已協助安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為評估，若無原飼主出面認領，將依法辦理開放送養事宜。圖／新竹縣動物保護防疫所提供

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