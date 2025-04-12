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公園裡的外國人是間諜？中國國安部拍片揭案例

台關稅僅10%能放心了？紐時揭出口商2大挑戰

編譯林文彬／綜合外電
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紐約時報指出，不確定性對台灣小型出口商帶來的衝擊和關稅一樣大，這些業者也可能面臨中國蜂擁而至的競爭。(路透)
紐約時報指出，不確定性對台灣小型出口商帶來的衝擊和關稅一樣大，這些業者也可能面臨中國蜂擁而至的競爭。(路透)

美國總統川普宣布對等關稅暫停90天，給予台灣和全球許多國家些許喘息空間。不過，紐約時報報導，對台灣小型出口商而言，不確定性帶來的衝擊其實和關稅一樣大，這些業者也可能面臨中國出口商蜂擁而至的競爭。

紐時日前費時兩天，訪問台灣中部企業老闆，其中一人是掌管凡仕成企業的唐誌成。凡仕成未直接出口商品至美國，但許多採購該公司精密製造工具的客戶是位於台灣及東南亞的工廠，美國是這些工廠直接出口目的地。

唐誌成說：「美國一些從台灣買貨的交易商已暫停採購，要求供應商擱置訂單，並試圖推敲未來情勢可能怎麼走，川普帶來的這種不確定性是一種負擔。」

紐時訪問的其他企業老闆看法與唐誌成呼應，他們都認為關稅是一種成本，不確定性是另一種。另一方面，由於被關稅擠出美國市場的中國出口商在其他地區尋找客戶，台灣出口商也可能面臨中國出口商激烈競爭。台總統賴清德11日走訪台中，與製造商討論關稅影響。

台灣製造商大多表示，能應付川普對台灣課徵的10%關稅，部分製造商預期美國進口商尋找中國替代方案將帶來商機。不過，許多業者也擔心，川普關稅帶來的不確定性及廣泛物價壓力，可能導致美國以外許多地區訂單減少。

凡仕成一名銷售經理表示，曾費時數日試圖在中東和其他地區招攬新訂單。這名銷售經理說：「這宛如一場颱風，出口至美國的商品處於颱風眼首當其衝，但颱風外圍環流其實也圍繞著我們，會衝擊上游及下游連結，這是很恐怖的事。」

來自鹿港的73歲楊先生旗下公司出口配管產品至美國，他認同川普重振美國製造業的目標，但想知道美國招募和培訓專業製造業勞工會耗時多久。針對台灣許多產品的10%新關稅，楊先生說：「我認為製造商肯定必須吸收部分關稅，進口商也是。」

關稅 川普 東南亞

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