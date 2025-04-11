台房東勸租客「別喝酒」竟遭刺死 殺人臨時工遭羈押

桃園楊梅本月9日深夜，發生陳姓中年房東勸說33歲蔡姓臨時工租客「別喝酒」，卻遭蔡男持刀刺中左肩動脈傷重不治，蔡男依殺人罪今遭檢方向法院聲押獲准。圖／AI生成

台灣桃園陳姓房東本月9日深夜，見蔡姓租客 又醉醺醺回來，出言勸對方別喝酒，雙雙引爆口角衝突，蔡男拿起茶几上的水果刀，朝坐在沙發的房東左肩刺去，當場傷及動脈血流不止，送醫不治，蔡依殺人罪送辦，法官今召開羈押庭後，晚間將蔡裁定羈押。

桃園地院提供法官的裁定摘要指出「被告坦承犯行並有被害人家屬及證人的陳述，可認涉犯殺人罪嫌重大，又依常情判斷，重罪常伴有逃亡之高度可能，認有羈押之必要」。

據悉，這起殺人命案發生在本月9日深夜11時許，在工地打臨時工維生的33歲蔡姓男子，每月以2000元租住在52歲陳姓房東位於楊梅區永美路459巷內民宅客廳的一張單人床，由於空間不大，房東和房客們的生活習慣又不同，過去常因生活瑣事起口角。

前天深夜當蔡男又酒後返回租屋處，遇上還待在客廳的陳姓房東，陳又出言勸說蔡男不要喝酒，雙雙為此再起口角，且蔡男一直懷疑房東偷用他的個人物品，新仇舊恨一擁而上，竟氣得拿起房東放在客廳料理食物的水果刀，想要嚇嚇房東，卻刺中房東的左肩，當場血流不止並失去生命徵象。