川普對台政策不明朗 酈英傑：美外交政策終會重回正軌

美國在台協會(AIT)前處長酈英傑(Brent Christensen)10日表示,「台灣關係法 」現在仍足以應付美台關係,如果對其做出修改,是有風險的提議,酈英傑認為「如果沒壞,就別修了」。

酈英傑也表示,美國歷屆政府的外交政策可能朝不同的方向走,但終究還是要反映國家利益,而他認為,強健的美台關係符合美國利益。

適逢台灣關係法簽署46周年,華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)10日發布「美台關係:推動戰略夥伴四大支柱」(US-Taiwan Relations: Advancing Four Pillars of the Strategic Partnership)報告,邀請我駐美代表俞大㵢發表談話,並邀請酈英傑、美國國防部前亞太事務首席副助理部長、前駐緬甸大使米德偉(Derek Mitchell)等人座談。

主持人,現Politico中國問題記者林海(Phelim Kine)表示,美國總統川普 上任後,不斷重複提到,台灣搶走美國的半導體產業,也提到台灣的國防支出不夠多,甚至說,台灣距離美國太遠,讓美國幾乎不可能防衛;川普從來沒有對台灣說過好話,卻不斷稱讚中國國家主席習近平。

林海問說,美台關係是否正在改變,台灣關係法現在足以面對現在的情況嗎?

對於台灣關係法是否足夠,酈英傑認為,台灣關係法過去46年來,運作特別地好,認為「如果沒壞,就別修了」(if it ain't broke, don't fix it);酈英傑認為,試圖去修改台灣關係法有可能會是非常具有風險的提議,並認為台灣關係法現在還夠用。

對於川普政府的對台政策是否有所改變?酈英傑引用美國前駐中國大使芮效儉(Stapleton Roy)所言,認為美國歷屆政府的外交政策都會有所不同,但就算看起來走向錯誤的方向,終究會重回正軌,因為政策傾向反映美國的國家利益;酈英傑說,強健的美台關係符合美國的國家利益。

至於川普近期宣布對等關稅 政策,有專家學者認為,過去美台洽談的經濟合作,如「美台21世紀貿易倡議」等,有可能作廢,酈英傑則認為,談判還會繼續,只是可能延遲一些,因為美國貿易代表署(USTR)現階段非常忙碌處理關稅相關的議題。

酈英傑也稱讚賴清德總統處理對等關稅的方式,指賴政府沒有在第一時間報復,並承諾增加美國進口採購;酈英傑也認為,不能忽視台積電對美的擴大投資案,一定獲得川普政府的注意;酈英傑希望,最後能有有利於台灣的結果。

