朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表4點聲明盼開國是會議

國民黨主席朱立倫10日晚邀請15位藍營縣市首長舉行「縣市長聯合對策會議」，共商因應美國高關稅，並於會後發表4點聲明，分別為紓困優先，擴大規模到2000億；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；中央與地方攜手面對挑戰。記者王千豪／攝影

國民黨主席朱立倫 10日晚邀請15位藍營縣市首長舉行「縣市長聯合對策會議」，共商因應美國高關稅 ，並於會後發表4點聲明，分別為紓困優先，擴大規模到2000億；擴大內需，觀光 先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；中央與地方攜手面對挑戰。

朱立倫呼籲，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請賴清德總統召開國是會議。

朱立倫表示，當前台灣碰到一個最嚴峻的挑戰，從4月5日開始，出口美國要被加課10%的關稅，本來4月9日開始變成32%，現在暫緩三個月，但對台灣所有的產業，現在面臨的挑戰是10%，這比原來對美平均關稅1.6%高了多少倍，還要加上汽車、零組件，以及鋼鐵旅業的25% ，另外半導體，還要另外課徵，對所有台灣企業來講，都是面臨空前的一個挑戰。

朱立倫說，暫緩的這90天政府不但要談出結果，也要做最萬全的準備，關稅戰只不過是 川普政府的第一戰而已，同時美國接下來大幅提高國防預算，美國現在已經提高到1兆美元3.5%，台灣同樣面對一樣的壓力。

朱立倫指出， 根據美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）的主張，新台幣要升值20%，也就是美金要貶值20%，對台灣的出口產業是雪上加霜的嚴重打擊，接下來的匯率戰，這幾天已經看到初見端倪。

朱立倫認為，美債的壓力也是這次關稅戰的主因，更是台灣重大的挑戰，台灣外匯存底5780億，超過9成是美債，美債不但要降息，甚至要降為零，要延長為百年的債券，還要付所謂的保管費，對台灣來講也是非常嚴重的挑戰，中央地方要一條心共同面對。

朱立倫提到，這段時間，各地方首長分別就各地方產業的特性，跟各地業者會談，不管是北北基桃、桃竹竹苗、中部8縣市都做了很多區域討論，也發表了非常多的聲明，10日智庫結合了學者專家，也整理了各縣市的意見，彙整成為整體國民黨的共同主張，這一項共同聲明，針對的不單是10日的關稅戰，更是接下來所有經濟的挑戰。

聯合對策第一項：紓困優先，擴大規模到2000億。朱立倫表示，中央產業協助方案規模應擴大到2000億，後續再視關稅衝擊調整，具體項目包括個別受衝擊產業有相對因應策略、鼓勵地方消費與觀光、保障勞工及農漁民方案、加強基礎建設、穩定金融市場；紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等；擴大國安基金規模，增強資本市場韌性。

聯合對策第二項：擴大內需，觀光先行，產業升級。朱立倫指出，還錢於民，每人發放現金一萬元，用以提振內需；開放國際觀光客一個月免簽證，開放陸客來台觀光，促進地方消費；加強基礎建設，解決電力供應等五缺問題；推動第三次進口替代，自行研發關鍵技術以及推動數位基礎建設。

聯合對策第三項：啟動國際談判，拓展多元市場。朱立倫說，啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士。他強調，任何貿易談判措施，都應兼顧勞工、農民及弱勢產業權益，並對任何衝擊都做好因應準備；對關鍵技術、策略性產業，訂定根留台灣方案及相關投資審查機制；為因應未來匯率波動與美債問題，建請政府應預擬相關因應措施，以穩定金融市場及降低對產業衝擊。

在拓展多元市場部分，朱立倫說，應儘速加入區域經濟組織，與其他國家簽訂FTA，為產業出口爭取最大利益。

聯合對策第四項：中央與地方攜手面對挑戰。朱立倫呼籲，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。