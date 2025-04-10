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柯秘書「橘子」許芷瑜疑躲日本或澳洲 列調查局外逃名單

中央社台北10日電
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民眾黨主席柯文哲(中)的貼身秘書「橘子」許芷瑜被檢方視為破案的關鍵關係人之一。(本報系資料照)
民眾黨主席柯文哲(中)的貼身秘書「橘子」許芷瑜被檢方視為破案的關鍵關係人之一。(本報系資料照)

台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，並通緝滯留海外的柯文哲秘書許芷瑜。法務部調查局已將許芷瑜列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為日本澳洲

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴前台北市長柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北檢認為，柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜（綽號橘子）保管，許芷瑜去年8月27日返國後，受到柯文哲指示，急於8月29日上午4時10分訂購機票，當天搭機赴日本。

北檢指出，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚至迄今未歸，依法發布通緝，並已函請外交部領事事務局廢止註銷許芷瑜的護照，循司法互助模式，請求遣返許芷瑜回台。

法務部調查局近日已將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，指出許芷瑜可能於去年8月潛逃，可能潛逃地點為日本或澳洲。

調查局指出，持續加強查緝許芷瑜行蹤，也將透過駐外法務秘書與許芷瑜可能潛逃行經國家請求司法互助可能，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒發檢舉獎金。

柯文哲 日本 澳洲

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