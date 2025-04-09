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中國輸美小額包裹關稅增 綠常委提醒慎防傾銷台灣

中央社台北9日電
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美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口的小額包裹加徵關稅。（路透）
美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口的小額包裹加徵關稅。（路透）

美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口的小額包裹加徵關稅民進黨中常委王定宇今天在中常會表示，台灣應該要慎防這些進不去美國的小額包裹，會低價傾銷到台灣，衝擊到國內產業。

民進黨今天召開中常會，與會人士會後轉述指出，中常委們關注美國對等關稅議題。中常委陳亭妃提到，政府提出多項因應政策，接下來應該跟地方傳統產業加強溝通。

據轉述，王定宇說，中國輸往美國小額包裹之後都要課稅，建議政府慎防這些進不去美國的小額包裹，可能被低價傾銷到其他國家或者台灣，衝擊國內產業。

與會人士轉述，中常委王世堅說，川普政府非常重視美國國債利率，希望用短債換長債，國內壽險公司也有購買美債，能否建議壽險公司調整投資標的，購買美國債務，以減少貿易逆差。

另外，民進黨「人民是頭家」政策宣講本周末將舉行新竹及台北場，本周宣講主軸將由先前的總預算與財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案。

至於行政院長卓榮泰是否還會出席本周的政策宣講，民進黨人士今天表示，明天才會確定政院演講陣容。

王世堅在中常會後受訪表示，遇到美國高關稅的國難，政策宣講一定會邀請很多行政部門首長說明報告，社會也渴望知道政府對策。

王世堅認為，如果卓榮泰也出席宣講，一定是講如何面對美國高關稅問題，現在政府已經有談判小組，也要去談判了。

關稅 民進黨 壽險

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