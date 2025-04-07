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睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

記者林麗玉／台北即時報導
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

因應川普的高關稅大刀，台北市長蔣萬安今赴內科產業發展協會，邀集產業開會因應，就有一家食品珍珠奶茶大廠代表哭訴，現在他有四、五個貨櫃正在海上漂泊，請問中華民國政府從中央到地方，誰能告訴他，靠岸到美國之後，稅要怎麼加？32%稅誰來付？補助怎麼補？企業該怎麼辦？

由於會議不開放，今天出席座談的議員陳宥丞表示，今天企業，從食品、基層民生企業到高科技產業代表，都期待蔣萬安帶答案來，不是現在還在問，現在才在聽。蔣萬安對這樣的貿易戰，台北市看來還沒有做好準備，過去沒有做好準備，現在沒有答應，最怕未來沒有方向。

陳宥丞也轉述提到，今天就有一個非常知名的食品大廠珍珠奶茶業者，在台灣有近180家店，他今天也哭訴他正有四、五個貨櫃正在海上漂泊，請問中華民國政府從中央到地方，誰要告訴他，靠岸到美國之後，稅要怎麼加？32%稅誰來付？補助怎麼補？企業該怎麼辦？

陳說，現在台灣這些企業的心，就像漂泊在海上的船舶，沈浮不定，沒有人知道，中央到地方要做什麼，裡面的老闆就相當氣憤地說，請中央到地方告訴產業，政府能做什麼？不是再來聽百姓說什麼。

另外，陳提到，還有一個生技產業擔心，目前貿易大戰，最擔心的是通膨的問題，不僅是一般民眾，基層民眾也有急難救助的需求，對於企業多少訂單被停、被撤、受影響？陳提到，已經有企業提到，不僅是撤單風險，他們擔心的是接下來公司命脈，甚至還有一家生技公司，正在談專利契約，過去研發的五年經費差點快要付之一炬，不知道政府能幫忙做什麼？

蔣萬安 中華民國 川普

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