是否調降進口稅與美談判？台方：有準備方案但不便報告

因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，台行政院今天舉行記者會說明，由政務委員楊珍妮（中）等部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普 2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅 ，外界關注台方是否調降進口稅和美談判。行政院政務委員楊珍妮表示，政府會全面考慮評估，做一個最好的對策，他們有準備方案在手上，但談判要不斷的演練，所以不便跟大家報告。

行政院長卓榮泰今天率部會首長舉行記者會說明因應措施。會後媒體詢問，台方有哪些談判籌碼可以讓川普刀下留人，是否效仿以色列、越南 調降進口關稅？卓榮泰表示，以國家利益為唯一的考量。楊珍妮說明，以色列是在公布之前就把進口關稅降到0了，越南也是在公布前兩天降稅，這兩國都是在4月2日之前。

楊珍妮說，美方考慮是全面性的，包括關稅、非關稅貿易障礙、邊境措施，還有匯率等等，所以政府會全面考慮評估，做一個最好的對策，政府有一些準備的方案在手上，但談判還要不斷的演練，所以這時候不便跟大家報告，過程中會保持跟業界、利害關係人、經濟部做溝通。

至於英特爾與台積電合資案是否也會成為談判籌碼之一，楊珍妮說，她不便替單一企業的全球布局做任何表述，不過不要忘記，經濟部對於任何的產業、企業要到海外投資都有審查機制。