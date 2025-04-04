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對等關稅針對中國？美中貿易大戰2.0 他說台灣可做3件事

記者楊德宜／台北即時報導
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社

美國總統川普推動全球貿易政策，將對台灣課徵32%對等關稅。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。

矢板明夫說，首先可以正視一些有利的因素。台灣最具競爭力的產業半導體，暫時並未受到關稅的影響，即使以後有追加，但考慮到台灣不存在強有力的競爭對手，所受的打擊也是有限的。

此外，他說，美國這次增加關稅，是基於統一的計算方式，而非川普個人的主觀決定。這讓我們能夠清晰地識別當前的挑戰。就好像台灣正面臨著大學聯考，雖然考題的難度比起以前有所上升，但所有考生都面臨著同樣的壓力。只要找到考題的特點，準備得當，依然有機會取得理想的成績。

矢板明夫認為台灣有3件事情可以做。他表示，第一，降低關稅，促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。台灣的國產車並不強，大部分台灣人都喜歡開外國車。高關稅導致汽車的高價格，吃虧的實際上是台灣的消費者。

矢板明夫表示，第二，多從美國進口一些商品，尤其是能源。反正台灣每年都需要進口很多的石油和天然氣，索性多從美國買。減少一些貿易順差，再和美國談判，爭取把關稅降下來。第三，加速傳統產業向高科技產業的轉型。這次被加徵關稅的很多傳統產業，即使沒有這次美國的高關稅，早晚也會被中國、東南亞和印度淘汰。不如藉這個機會政府加大補助，讓這些傳統產業早日轉型，也可以幫助提升台灣整體的競爭力。

對於川普總統在發表關稅名單，「是把台灣當作一個國家（country）的」。矢板明夫說，就憑這一點，就值得給川普鼓掌。

矢板明夫表示，過去的美國經常看中國的臉色，但這次很明顯，川普最主要針對的就是中國。中國這次被加徵關稅之後，經濟狀況雪上加霜，還宣布要報復美國。「美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路」。

關稅 川普 東南亞

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