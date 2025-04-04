台中大甲媽祖遶境進香 60萬信徒恭送起駕

大甲媽遶境進香4日晚起駕，大批信眾不到中午已聚集到鎮瀾宮，迎接年度盛事。記者陳敬丰／攝影

台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚上10時45分起駕，適逢清明連假，從早到晚廟內人潮絡繹不絕，廟方初估60萬人次參拜並恭送媽祖起駕，警方沿途也派遣1274名警民力維護治安。

4日晚間10時45分，神轎班將媽祖神轎扛上肩頭，號角聲齊鳴，3聲起馬炮響後，在上萬信眾簇擁下，媽祖神轎在人海中緩緩前行，踏上340公里遶境進香路程。

各地參與遶境進香的宮廟，4日趕抵鎮瀾宮參拜媽祖，隨香陣頭在廟埕賣力演出，一波波香客不斷湧入廟中。適逢清明連假，鎮瀾宮、周邊街道一整天人潮絡繹不絕，廟方預估一整天約有60萬人參拜媽祖。

台中市警察局也執行安全維護與交通疏導勤務規劃，由媽祖在台中境內行經轄區分局，大甲、清水、烏日分局等分局長擔任現場指揮官，並調派警力支援，總計動員1274名警民力共同執勤。

國民黨 主席朱立倫下午參拜媽祖並參加遶境進香活動。立法院長韓國瑜、副院長江啟臣 出席參加上轎典禮，將參與遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽以及千里眼、順風耳的神像，依序請上轎。晚間，台中市長盧秀燕 出席起駕大典。國民黨籍立委傅崐萁、廖偉翔、楊瓊瓔以及花蓮縣長徐榛蔚到場。

參與遶境進香的宮廟，依序參拜媽祖後踏上遶境進香路程，入夜後，煙火點亮了大甲城的夜空。在廟方的呼籲下，許多陣頭今年改放環保鞭炮，熱鬧氣氛不減。