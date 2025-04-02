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綠委助理當共諜「洩密6年收數百萬」 府1諮議收押

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曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓被控當共諜，北檢命20萬元台幣交保。（記者張宏業／攝影）
曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓被控當共諜，北檢命20萬元台幣交保。（記者張宏業／攝影）

接連傳出綠營涉及共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉遭中方情治人員吸收，洩漏立法院機密，六年來收受中國大陸資金，包括現金與泰達幣共計數百萬元（台幣，下同），到案後以20萬元交保。另傳出民進黨立委許智傑辦公室蔡姓前助理，赴澳門行蹤交代不清，已離職接受調查。

國民黨立委羅智強指控，還有一位總統府諮議也因共諜案被收押，據了解，該員為賴清德擔任副總統時期的辦公室聘用諮議吳尚雨。

知情人士表示，在賴清德總統發布17項國安強化措施後，民進黨內部隨即展開清查，除了該案外，另有許智傑辦公室被爆出，一位蔡姓助理近期赴澳門行程交代不清，經辦公室約談後請辭，民進黨內高度重視，已進入調查階段。

據調查，盛礎纓初期用加密的通訊軟體傳送資料給對岸，赴上海領取報酬，中方情治人員交付人民幣或美金，盛再返台換成台幣花用，後來新冠肺炎疫情爆發，雙方無法碰面，中方改以虛擬貨幣支付，檢調估計盛收賄上百萬元。

調查局國安站上月25日赴台北市內湖區搜索盛礎纓與女友同居處，查扣手機鑑識，盛坦承被上海國安單位吸收，定期傳送立院資料。北檢認為，盛未在台發展共諜組織，僅單線與對岸聯繫，命20萬元交保；盛一度籌不出保金，透過律師向彰化的父親求助，數小時才辦保。

游錫堃表示，他對本案沒有特別意見，只盼毋枉毋縱，盛男是經人推薦於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，隔年1月未再續聘；發現盛男行為異常時，因在春節前，所以等到春節後才請其離開。

此外，過去曾聘盛男擔任助理的民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人，昨受訪時都表達相當意外、驚訝，希望司法單位依法嚴辦。

對於有兩案當事人都曾任職於自己辦公室，許智傑表示，前員工盛礎纓，過去因工作狀態及私人生活問題，於2022年已離開辦公室；上個月發現前蔡姓員工，近期因課業問題且有行蹤可疑之處交代不清，已請其離職。許智傑說，辦公室對員工向來抱持信任態度，因此不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，也請相關單位徹查，絕不寬貸。

羅智強另爆料，總統府幕僚、賴清德擔任副總統時的諮議，也涉入共諜案。據了解，此人是賴清德任副總統時辦公室聘用諮議吳尚雨，曾任中華文化總會展覽部組長，2023年還曾陪賴清德出訪巴拉圭，今年過完年後就聯繫不上，目前還在收押中；藍營另掌握兩位涉案人士，綠營共諜案風暴恐持續擴大。

盛礎纓涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，民進黨彰化縣黨部火速送評議開除黨籍。

民進黨彰化縣黨部昨晚發聲明表示，盛礎纓去年5月入黨，尚未滿一年，因所涉案由影響黨譽甚鉅，且牽涉國安，依規送評議程序處理，一致決議採最嚴厲除名處分。

民進黨 賴清德

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