我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普告訴核心幕僚 馬斯克數周內離開政府效率部

川普發文點名麥康諾等共和黨參議員「非常難搞」

中國對台軍演 管碧玲：不必把軍演的理由攬到自己國家身上

記者王勇超／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國解放軍在台灣周邊進行軍演，海洋委員會主委管碧玲在臉書發文表示，不必把軍演的理由，攬到自己國家的身上。圖／本報資料照片
中國解放軍在台灣周邊進行軍演，海洋委員會主委管碧玲在臉書發文表示，不必把軍演的理由，攬到自己國家的身上。圖／本報資料照片

中國解放軍東部戰區宣布昨天起在台灣周邊進行聯合演訓，指稱是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文表示，不必把軍演的理由，攬到自己國家的身上。統戰是一個迷障，不必顛倒、無有恐怖，不必把被侵犯的原因，攬在自己國家的身上。

管碧玲說，很多政治人物或政黨看待兩岸關係，總是陷入中國統戰宣傳的迷障，看不到真相，並且受統戰的迷惑，炮口向內，國家被侵犯，卻認為是自己國家的錯，「朱主席指責賴總統引戰，就是最好的例子」。

管碧玲表示，中國的軍事演習，不是始於2025A，也不是每一次都有理由。美國眾議院議長來訪可以軍演、總統出訪可以軍演、國慶演說可以軍演、突如其來也可以軍演。不需要有任何人引戰，他就是一戰再戰。

管碧玲指出，中國的統戰十分厲害，軍演時會大力操作認知作戰，用聲光色影營造其封控台海的恐怖氣氛，他們有使用語言的高手，舉凡「聯合奪控」「要域佔控」「要港要域封控，對海對陸打擊」以及「奪取綜合制權」等，這些語言充滿恫嚇，配合海空侵擾的機艦部署，數量、梗圖、影像的轟炸，企圖威懾人心。

管碧玲說，台灣有些政治人物，可能有特別的考量，會隨之傳遞這種恐怖氣氛，但是廣大的人民生活如常，並未受到影響。即使在海上，中國也數度在軍演的時候用天然氣船無法進港，來假裝已經取得綜合制權，但是都被戳破，其實都是造假的訊息（今天就如法炮製一次）。

管碧玲強調，真正的海洋，有國軍和海巡守護，中國機艦都被我們鎖定監控，「我們牢牢的掌握自己的海洋，守護平安，守護自由航行」，國軍和海巡的守護被信賴，貨輪在我們守護中，悠然的航行在中國海警船的旁邊，「有人製造麻煩，我們就努力解決麻煩」。

解放軍 天然氣 眾議院

上一則

富比世富豪榜：台灣今年億萬富豪比去年多 這6人新進榜

延伸閱讀

解放軍宣布對台軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

解放軍宣布對台軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨
分析：美防長才結束亞洲行 解放軍就演習劍指美國

分析：美防長才結束亞洲行 解放軍就演習劍指美國
法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點
台灣不再超難打？紐時：對岸巨型駁船 可能解決登陸和後勤問題

台灣不再超難打？紐時：對岸巨型駁船 可能解決登陸和後勤問題

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人