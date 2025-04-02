解放軍宣布對台軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

解放軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。（圖／東部戰區微博）

在昨、今日持續對台軍演下，解放軍 東部戰區2日晚間宣布，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。解放軍東部戰區新聞發言人施毅並指，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。

繼解放軍東部戰區昨日在台灣周邊展開聯合演訓，首提重點演練「要域要道封控」後，今早，解放軍再發公告，表示2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

接著，解放軍陸續發布，東部戰區陸軍部隊位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，以及遠箱火（遠程箱式火箭）分隊模擬台灣島目標展開火力打擊、空軍多批次殲轟機模擬打擊台灣島高價值軍事目標，和山東艦航母編隊也出動，在台灣島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練。

早前，央視新聞也報導，4月2日，中國多支海警艦艇編隊持續在台灣島周邊海域展開執法演練。

在連續兩天對台軍演後，據解放軍東部戰區官方微博 晚間發布訊息指，東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日至2日，解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

他還說，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。