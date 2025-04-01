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國台辦批「欺凌陸配」 陸委會：依法行政必要作為

中央社台北1日電

3名陸配被認定發表鼓吹戰爭言論，依法裁處被要求離境台灣。中國國台辦批評，濫用司法、羅織罪名欺凌陸配；陸委會回應，這是依法行政必要作為，中共沒有資格說三道四。

大陸委員會（陸委會）1日透過新聞參考資料表示，極少數陸配發表支持中共武力犯台、矮化主權及意圖消滅中華民國等言行，這已違反法令，內政部依法裁處，要求限期或強制出境。

陸委會指出，台灣政府相關作為於法有據，依循標準與國際民主自由法治國家對於境外人士入境後的言行管理一致，也符合台灣多數民意支持。鼓吹武力侵台非言論自由範疇，不被台灣社會容許。

陸委會強調，台灣民主法治得來不易，不准外人利用台灣的言論自由來危害台灣。同樣的事情若發生在中國，例如人權工作者李明哲、社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀）早被中共逮捕判刑，台灣僅將當事人驅逐出境，非常文明和重視人權。

陸委會呼籲，中共與其費心對於台灣內政說三道四，不如反思其對於中國人民是如何進行思想箝制及言論審查，「中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短」。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）1日晚透過書面表示，「民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫、毫無人性。我們對此予以強烈譴責」。（編輯：周慧盈）1140401

中共 中華民國 國務院

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