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4成7台灣民眾反對大罷免 4成3贊成

台灣新聞組／即時報導
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民調發現，對於大罷免立委行動，4成3民眾贊成，4成7反對，看法也兩極化。圖為民眾進行大罷免連署。（本報資料照片）
民調發現，對於大罷免立委行動，4成3民眾贊成，4成7反對，看法也兩極化。圖為民眾進行大罷免連署。（本報資料照片）

本報系聯合報民意調查發現，民眾對於國會對立的歸因分歧，3成5批評民進黨未尊重新民意，4成2怪罪在野黨過度杯葛；對於大罷免立委行動，4成3民眾贊成，4成7反對，看法也兩極化。

代表民意、監督行政是憲法賦予立法機關重要職權，然而調查顯示，面對當前「朝小野大」的政治局勢，民眾對於國會對立的主因看法相當分歧，有3成5民眾認為是因為民進黨未尊重新民意，但也有4成2的人覺得是在野黨過度杯葛政策所致，2成3無意見。

至於藍白在野黨的監督表現，有4成8民眾表示不滿意，比率也高於滿意的4成2。

交叉分析發現，國會對立氛圍同樣延伸至民間。國民黨和民眾黨支持者中，各有7成3和6成6滿意在野黨監督民進黨的表現，且有6成8和6成3認為國會對立主因在於民進黨未尊重新民意；相反的，民進黨支持者則有8成1不滿意在野黨的監督表現，8成3認為問題根源是在野黨過度杯葛政策。

即便是政黨中立者，意見也呈現極化，有3成2滿意藍白監督表現，3成9不滿意。

調查還發現，民眾對目前部分政黨或公民團體所推動的大罷免立委行動，態度也很兩極，4成7反對，4成3贊成。其中民進黨支持者有7成6力挺大罷免立委，國民黨及民眾黨支持者則分別有7成7和6成1持反對立場，政黨中立者2成6贊成，4成9反對。

值得注意的是，贊成罷免行動的民眾有不同目標，細究其對象，3成8支持大罷免國民黨立委，僅2成6支持大罷免民進黨立委。

相對地，5成3不支持罷免國民黨立委，6成5不支持罷免民進黨立委。其中，民進黨支持者有7成6支持大罷免藍委，但國民黨和民眾黨支持者並不熱衷罷免議題，分別有6成9和6成2不支持大罷免綠委的想法。

對於這次大罷免立委，約5%的民眾表示已參與罷免連署，而如果選區立委的罷免案成案，有5成民眾表示會去投票，4成1的人不會去投，9%還未決定。

分析發現，民進黨支持者中有1成1表示有參與罷免連署，7成3表示會去參與罷免投票，參與大罷免立委的熱度明顯高於藍白支持者。

民眾對大罷免立委的看法 (製表／聯合報系民意調查中心)
民眾對大罷免立委的看法 (製表／聯合報系民意調查中心)

罷免 民進黨 國民黨

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