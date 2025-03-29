老婦「死而復活」 8年前被宣告死亡 法官因這原因撤銷

老婦「死而復活」，8年前被宣告死亡法官因這原因撤銷。(記者游明煌／攝影)

基隆地方法院2018年時受理賴姓老婦的姪子聲請，宣告賴婦在1956年已經死亡。但去年賴婦的女兒向法院聲請撤銷死亡宣告，法官查出，原來是她姪子當時辦理繼承登記時不知道賴已改名，以為她失蹤，經賴婦的女兒、弟、妹三人作證為其親母無誤，法官日前撤銷賴婦死亡宣告，讓她「死而復活」。

基隆地院判決書指出，賴姓老婦的姪子誤以為婦失蹤，依法向基隆地院聲請死亡宣告獲准，法院在2018年8月宣告，賴婦最後設籍在新北市，宣告於1956年10月1日死亡。

法官說，家事事件法第160條規定，宣告死亡裁定確定後，發現受宣告死亡之人尚生存或確定死亡之時不當者，得聲請撤銷或變更宣告死亡之裁定。

賴婦的女兒去年向基隆地院提出撤銷母親死亡宣告，賴婦親自到庭，表示她已改名，且一直都在世。法官詢問賴婦的女兒、弟、妹三人作證為其親母無誤，賴婦的姪子也到庭陳述說，當時辦理繼承登記時不知改名，誤以為她失蹤，所以聲請死亡宣告。

法官指出，賴婦實際尚生存並已改名，依家事事件法第160條規定，准予聲請撤銷死亡宣告。