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「80高級會員是誰？」曾殲滅創意私房的女檢著手要查了

記者曾健祐／台中即時報導
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台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供

台灣藝人黃子佼捲入兒少性影像非法網站「創意私房」，作家吳淡如今在臉書發文問「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴」；台中地檢今正式剪報分案，將由先前滅掉創意私房、SCP等性影像群組檢察官陳祥薇偵辦，再度清查相關會員名單，釐清有無新犯罪實證。

台中地檢表示，有關今日媒體報導，偷拍論壇「創意私房」高級會員多達80人，涉及不法集團濫用未成年性影像從中牟利，不肖民眾加入會員付費觀看，嚴重戕害兒少被害人之身心健康及人格發展。

經台灣高等檢察署協調統合，由台中地檢、台北地檢針對案關人等所涉違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，已即時剪報分案，指派檢察官積極偵辦。

台中地檢署檢察官陳祥薇去年偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，曾全台大搜索帶回449人列被告，除查出黃姓管理員等6人在中部小吃店、桌遊店廁所偷拍，另陳姓補習班老師利用教職偷拍未成年女學生，釀全台863人受害，包括20名少女及女童。

中檢查出，「SCP」、「OAT」群組是黃姓管理員等人2023年起在南投、台中等地的小吃店、桌遊店私自架設微型攝影機偷拍，釀受害人遍布全台，清查被害人數達833人，其中包含未成年人20人。

其中，陳姓補習班老師則是「創意私房」社群的買家，他涉嫌自2015年起就利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14歲的少女，且在補習班廁所私設秘錄器偷拍未成年學生、女同事的性影像。

檢方依兒少性剝削等罪嫌，起訴黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓男子及陳姓補習班老師等6人；另同案查出400多名持有性影像會員，考量僅持有無散布，予以緩起訴。

黃子佼 法網

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