陳佩琪指柯文哲血尿 北所：已戒護就醫恢復良好

柯文哲太太陳佩琪（圖）昨天舉行記者會，針對柯文哲在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐現象，經過判斷恐為急性腎損傷，顯見有緊急就醫需求，陳佩琪將委託律師盡速提出申請，協助就醫住院避免延誤致使病情加速惡化。記者蘇健忠／攝影

前台北市長柯文哲 涉京華城等案遭羈押，柯妻陳佩琪今天說，柯文哲血尿，可能會腎臟損傷，有緊急就醫需求。北所回應，已按醫囑戒護柯文哲外出就醫，經醫院評估後返所進行後續照護，恢復狀況良好。

柯文哲目前羈押在台北看守所。陳佩琪22日在臉書（Facebook）發文表示，「那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，讓我擔憂不已！」

陳佩琪今天下午與民眾黨 立委陳昭姿、台大醫院退休 內科教授謝炎堯、民眾黨立法院黨團主任陳智菡舉行記者會說明柯文哲病情。陳佩琪哽咽落淚說，柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，尿液紅血球是正常值10倍以上，若再這樣下去，恐造成不可逆損傷，將委託律師提出緊急就醫需求。

北所發布新聞稿指出，針對柯文哲近日身體不適情形，北所立即安排醫師持續看診、追蹤治療，並在日前按醫囑戒護柯文哲外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。

北所表示，截至今天下午，柯文哲恢復狀況良好，未有外界所傳症狀，後續將密切注意其身體狀態，恪遵專業醫囑，及時提供柯文哲所需醫療資源，依法保障被告在收容期間健康與安全。