台總統府「天下第一營」憲兵當共諜 重判7年

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

戍守總統府、號稱「天下第一營」的憲兵211營賴重宇等3名憲兵、國防部 資通電軍上兵陳文豪被控翻拍軍機賣給中共 情工人員，4人涉貪184萬元（台幣，約合5.57萬美元），4人偵查中認罪，仍依貪汙、違反國安法起訴，台北地院審結，今判賴重宇有期徒刑7年，褫奪公權6年。

同案，陳文豪判刑6年5月，褫奪公權6年；憲兵退伍中士黎育爾判刑6年8月，褫奪公權6年；林裕凱判刑5年10月，褫奪公權6年，4人犯罪所得都沒收。本案可以上訴。

通緝中的黃姓台籍男子被中共吸收，鎖定憲兵211營賴重宇及資通電軍上兵陳文豪，以金錢誘惑他們販賣機密情資，翻拍的軍中資料依機敏程度給付不同報酬。

檢方指控，中士退伍的賴重宇、上兵退伍的陳文豪自2022年4月起，由陳持手機翻拍資通電軍公務秘密文書，先轉傳給賴，再由賴傳給黃姓台籍男子或中共情工人員；陳文豪2023年退伍前，用化名探詢其他同袍有無意願提供情報賺錢，將現役軍人聯繫方式轉給賴，不過，接觸的現役軍人都拒絕加入。

檢察官2024年8月搜索、約談時，黃姓男子已潛逃大陸，檢調查出，賴重宇2023年10月調離原單位前，引介學弟退伍中士黎育爾加入，黎退伍後，再將工作轉給學弟林裕凱，都以相同手法翻拍軍事文件。

賴重宇、陳文豪、黎育爾、林裕凱偵查中羈押禁見，認罪坦承因缺花錢用才會翻拍機敏文件牟利，依檢方查證，賴犯案收賄46萬元（約合1.39萬美元）、陳收賄45萬元（約合1.36萬美元）、黎收賄66萬元（約合2萬美元）、林收賄26萬元（約合0.79萬美元），4人不法所得共184萬元。