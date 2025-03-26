我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特王妃愛上「單色穿搭」？背後原因超暖心

一洲焦點／川普國安團隊洩天機？普亭在拖、綠卡等很久

國台辦批欺凌兩岸婚姻 陸委會：武統言論不容許

中央社台北26日電
陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。（本報資料照片）
陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。（本報資料照片）

陸配劉振亞被廢止在台依親居留許可，中國國台辦聲稱是「濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體」；陸委會今天回應，支持武統等不尊重台灣言論不被社會容許。

大陸委員會（陸委會）26日透過書面表示，極少數陸配為賺取網路流量個人私利，以支持武統台灣、矮化國家主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣言論，一再危害國家安全與社會安定、擾亂社會秩序，這樣的行為已觸法，也不被社會容許。

陸委會指出，支持內政部依法做出裁處。台灣的自由民主得來不易，希望所有新住民一起攜手珍愛這塊土地，大多數陸配熱愛台灣，也願意成為台灣一分子，希望國人不要因為少數極端事件標籤化特定群體。

劉振亞被認定於社群「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止，她於25日晚離境。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華對於該案表示，「兩岸婚姻群體是『兩岸一家親』生動寫照」、「『民進黨當局』自詡自由法治人權，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫、傷天害理」。

依親 中華民國 國務院

上一則

川普恢復塑膠吸管 台環境部長擬贈美「台製紙吸管」

下一則

亞亞壓線離台 移民署再點名她倆限期強制離境

延伸閱讀

國台辦證實「富察」遭判刑3年 八旗出版社：難過但至少等待有期限

國台辦證實「富察」遭判刑3年 八旗出版社：難過但至少等待有期限
陸配亞亞離台：我的家在台灣 卓榮泰：國格沒妥協空間

陸配亞亞離台：我的家在台灣 卓榮泰：國格沒妥協空間
觀察站／一句武統風聲鶴唳 人民被逼活成「賴政府喜歡的模樣」

觀察站／一句武統風聲鶴唳 人民被逼活成「賴政府喜歡的模樣」
川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你