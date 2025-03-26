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聲援中配亞亞 「TIFA」被爆左統背景 高雄辦公室人去樓空

記者宋原彰／高雄即時報導
「台灣國際家庭互助協會」（TIFA）多次參與「左統」派背景深厚的秋鬥運動，而協會南部辦公室登記在高雄鳳山區新富路上，但目前已人去樓空。（記者宋原彰／攝影）
「台灣國際家庭互助協會」（TIFA）多次參與「左統」派背景深厚的秋鬥運動，而協會南部辦公室登記在高雄鳳山區新富路上，但目前已人去樓空。（記者宋原彰／攝影）

中配網紅「亞亞」劉振亞因涉及武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，昨晚已搭機離台，亞亞昨日離台前，先與「台灣國際家庭互助協會（TIFA）」在內政部前表達抗議；而台灣國際家庭互助協會遭起底，過去曾幫中配徐春鶯被民眾黨列入不分區名單聲援，且多次參與「左統」派背景深厚的秋鬥運動。

目前台灣國際家庭互助協會南部辦公室登記在高雄鳳山區新富路上，記者實際到現場卻已是一間火鍋店，鄰居表示，協會早在7、8年前就已搬離，協會人員過去與鄰里鮮少互動，後來原址改作美髮店、火鍋店，「早就沒有看過協會的人進出該處」。

政治評論員吳靜怡指出，「台灣國際家庭互助協會」早在十幾年前就與人民民主黨主張廢除《國籍法》第10條、《兩岸人民關係條例》第21條、《港澳關係條例》第16條，與《公職人員選舉罷免法》第24條第7款，要求將歸化者或入籍者需10年後才能參選規定廢止，讓來自中國的移民，能更快取得參政資格，如總統、副總統、立法委員等。

先前中配徐春鶯被傳列入民眾黨不分區安全名單，引發社會議論時，台灣國際家庭互助協會也有幫忙發聲，後來民眾黨的名單中並沒有徐春鶯。吳靜怡表示，這次台灣國際家庭互助協會聲援劉振亞的行動，與過去支持歸化者參政的訴求差異甚大，恐怕影響未來其主張的正當性。

台灣國際家庭互助協會過去曾多次參與「左統」派背景深厚的秋鬥運動，多次與人民民主黨(人民民主陣線)等左統派團體上街抗議或召開記者會。協會成員之一的王淑娟2022年曾代表人民民主黨，參選花蓮吉安鄉慶豐村村長，也曾兩度參選鄉民代表，台灣國際家庭互助協會的辦公室地址，其中一個位於花蓮的辦公室地點，就是花蓮縣吉安鄉。

台灣國際家庭互助協會與輔大心理系淵源深厚，王淑娟本身即為輔大應用心理系碩士，而該協會的聯絡人龍煒璿，雖然畢業於東吳社工系，卻與輔大心理系教授、前社科院長夏林清關係密切。夏林清過去曾被指控吃案輔大心理系的性侵案件，當時龍煒璿甚至與多名東吳社工系人士還紛紛發文為其辯護。

人民民主黨創辦人鄭村棋正是夏林清的丈夫，而中配亞亞24日接受廣播訪談時，主持人正是鄭村棋。不過台灣家庭互助協會多次澄清，他們一直以來都是為外籍配偶在台灣的生活條件努力，「亞亞」因言論被取消居留文件，不符比例原則，所以才會出來為她發聲，至於支不支持統一這個議題，不是考慮的重心，可以再討論。

協會人員也堅持他們沒有政治立場，稱大家可以去查他們過去的資料都是為外配發聲，徐春鶯不分區事件也一樣，他們請大家注意台灣幾十萬的外配生活的條件如何，這才是協會爭取的重點。

民主黨 民眾黨 移民

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