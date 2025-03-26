75學者聯合聲明批思想審查 國民黨：聲援、支持

國民黨發言人楊智伃。(記者余承翰／攝影)

中研院院士陳培哲等75位學者今聲明，指賴清德總統就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，時代的思想審查已降臨台灣上空，呼籲懸崖勒馬。國民黨 發言人楊智伃表示，為理性務實看待台灣民主社會的學者聲援與支持。

中配「亞亞」劉振亞發表武統言論昨晚搭機離台。楊智伃今受訪時指出，陸委會說任何消滅中華民國 存在的言論都應予譴責，這跟國民黨的立場一致。國民黨是忠實的中華民國派，反對共產主義、反對台獨，若民進黨 要反共，歡迎民進黨與陸委會一起反對台獨。

楊智伃說，如果民進黨要反共，邀請民進黨一起反台獨，不要披著反共的羊皮，變成一隻想台獨的狼。

對於中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北，以及學者馮建三、盧倩儀等人等75位學者在內，今署名提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明。

楊智伃表示，不僅是陳培哲，以往深綠或支持民進黨的專家學者都跳出來譴責，並呼籲民進黨懸崖勒馬，不要再透過司法打壓異己、不要透過塑造外部敵人來製造內部仇恨，給人家扣紅帽、中共同路人的標籤，來創造自己的政黨利益與個人私利。

楊智伃說，國民黨要聲援、支持理性務實看待台灣民主社會的學者，也非常擔心接下來他們可能會遭受網路霸凌與攻擊，甚至可能會被查水表，國民黨要堅定支持民主自由法治、為中華民國站出來的所有學者及民眾。