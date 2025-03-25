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台男子因「個人喜好」扮女裝戴「假陽具」閒逛遭法辦

記者趙容萱／台中即時報導
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台中市大里區日前出現男扮女裝「遛鳥俠」，警方昨晚帶回涉案的黃男，詢後依公然猥褻罪送辦。圖／江和樹提供
台中市大里區日前出現男扮女裝「遛鳥俠」，警方昨晚帶回涉案的黃男，詢後依公然猥褻罪送辦。圖／江和樹提供

台灣台中市日前出現1名男扮女裝「遛鳥俠」，嚇壞路人，警方經調閱監視器鎖定4旬黃男，昨晚黃嫌到案，表示沒有裸露下體，是因「個人喜好」，才戴假陽具閒晃，警詢後，依公然猥褻罪嫌送辦。

台中市議員江和樹獲報，22日上午10時43分在大里立中街、新甲路附近出現疑似男扮女裝的「遛鳥俠」，行走在街上當街裸露下體，民眾目睹嚇傻趕通報。因出沒點附近周圍有許多學生、長輩，不少民眾紛紛表示「太變態」、「趕快抓起來」。

霧峰警分局接獲相關影片後主動調查，調閱監視器鎖定黃姓男子，昨晚帶返派出所。

黃男表示，他單純因為個人喜好，才穿戴假陽具走在路上，並持自拍棒與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器。

警方調查，黃男單純為個人喜好穿戴著假陽具在路上走動與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器，但黃男穿戴的部位及假陽具的真實度及厭惡感，會引起不特定用路人的注視及恐慌，侵害一般人正常之性的羞恥心，違反善良的性道德觀念，全案警詢後依刑法第234條公然猥褻罪移請臺中地檢署偵辦。

霧峰警分局呼籲民眾，切勿因衝動或是個人喜好做出違反社會善良風俗的行為，觸犯法網，霧峰分局持續加強轄區巡邏，以有效遏止囂張人士不法行徑，還給市民安心、安全的居住環境。

法網

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