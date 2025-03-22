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轉傳「反臉書使用照片聲明」 查核中心：不具法律效力

中央社台北22日電
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近日網路轉傳宣稱反對Facebook能使用個人照片的聲明，台灣事實查核中心已在2019年說明，使用者於註冊帳號時就已同意相關服務條款，單方面發布聲明並不具法律效力。(美聯社)
近日網路轉傳宣稱反對Facebook能使用個人照片的聲明，台灣事實查核中心已在2019年說明，使用者於註冊帳號時就已同意相關服務條款，單方面發布聲明並不具法律效力。(美聯社)

近日網路轉傳宣稱反對Facebook能使用個人照片的聲明，台灣事實查核中心已在2019年就曾說明，使用者於註冊帳號時就已同意相關服務條款，單方面發布聲明並不具法律效力。

近日不少網友在社群平台轉傳以「我對Facebook的聲明」為題的文字，文中提及「我不同意Facebook使用本人的照片，我的發文信息及我的出版物…」等內容，同時還有變形版本，文中也會提及「它可以在法庭案件中使用，對你提起訴訟…如果你不發布聲明至少一次，你就等同默許Facebook可以使用你的照片，以及包含在配置文件的狀態更新信息」等內容。

台灣事實查核中心曾於2019年時發文表示，使用者註冊帳號時，即同意Facebook相關的服務條款、資料政策，同時也有專家認為，使用者在個人動態牆上張貼聲明，並不等於對Facebook發出聲明，雖然使用者單方面的聲明不具備法律效力，但若社群平台的服務和隱私條款牴觸法律，經法院判決，也可能失效。

台灣事實查核中心也建議，若使用者對社群平台使用資料的方式有不同意見，應透過其服務條款中訂定的管道去表達主張，或是由使用者與社群平台業者雙方對服務條款內容達到新的共識，做出新的協議。

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