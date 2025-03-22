賴清德：中國所有宗教交流 都有統戰目的

台總統賴清德（中）前往台東天后宮參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。對於兩岸局勢，他也呼籲台灣民眾要團結一致。（記者尤聰光／攝影）

台東天后宮為台東民眾重要的信仰中心，台總統賴清德 今天在立委陳瑩、莊瑞雄及縣黨部黨公職人員陪同下，前往參香暨揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。對於兩岸局勢，他也呼籲民眾團結。

賴清德提到，台灣面對中共的威脅，手段愈來愈強，台灣應該團結，應該要了解中國要消滅民主台灣的企圖心不會改變，因此，他日前出席國安高層會議，也向社會大眾報告中國所採取的國安威脅和統治的威脅共5種，他提出17項因應的措施，讓民眾有危機意識。

他說，中國統戰無所不在，其中一項就是針對宗教統戰，譬如當初台東天后宮建廟，就是要保佑地方民眾，但是中國是無神論的國家，所有宗教交流都有統戰的目的，但台灣人善良，對宗教虔誠，因此很多人不了解，他要拜託大家面對中國威脅，一定要團結一致。

影片來源：聯合新聞網

針對國軍加薪議題，賴清德表示加薪也不是從他開始，蔡英文 總統任內看到國軍薪資、兵營及宿舍幾十年都沒改變，特別編預算來推動軍人生活與關懷措施，逐步提高軍人待遇，讓官兵訓練及生活有更好照顧，陳瑩及莊瑞雄委員都支持，他當了總統兩人也繼續支持。

賴清德致贈「后澤佑民」匾額予廟方，這也是天后宮獲贈第3面總統級牌匾。但有民眾發現總統自贈揭匾的匾額日期並非今天，而是去年8月感到納悶。廟方則解釋，因為匾額上的題字是總統府去年送到宮裡後，需要很長的時間來精心製作，因此宮廟依例是以贈送的字體時間來押日期。