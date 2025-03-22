台船攻擊無人艇外型提前曝光 攻擊敵艦有秘密武器

台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型（圖中灰色艇）今日前提前曝光。屆時將揭開台灣競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需求的序曲。（圖／讀者蘇嘉健提供）

台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型今日前提前曝光。屆時將揭開台灣競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需求的序曲。

台船是主動發表無人船的首家船商，當日計畫將由台船董事長接受聯訪，同時針對無人船性能諸進行簡報，並在當地水域進行操演。由於時近發表會，這艘無人船目前已泊於興達港區內，為軍事愛好者攝得。

觀察泊於興達港這艘無人船，船體寬而扁，船舯部三角結構前有玻璃窗，顯仍留有人員進出空間。據了解是因為台灣法規規定，進出港須接受安檢，尚未有無人船進出港如何檢查的規定，因此仍留有人員空間。

而無人船的桅桿比例堪稱巨大，桅桿頂部中、左、右各裝設有一枚視覺監視器，中間1枚可上下轉動，顯然作為操作者目視導航之用，周邊還有4至5枚通訊、訊號天線。船艏還有一顆大型白色球體，研判是衛星導航天線。

據了解，台船無人船攻擊武器除艇艏可裝置高爆炸藥，直接以「自殺」船實施進攻外，似能酬載其他小型攻擊武器，目前被台船視為「秘密武器」。而運載上陸地可由貨車、皮卡運送到台灣各漁港、坡度適合的沙灘施放，在灘岸殲敵階段，攻擊敵軍在泊地的兩棲船團；也可藉由海軍兩棲運輸艦運輸到海上適合地點，泛水入海鎖定航行中的敵艦。

據了解，台船無人船發表會當日，船廠也將說明在發展無人船的政策下，有哪些船舶法規應該與時俱進，配合修改。

對提前曝光的船型，台船今日沒有否認，但也沒有進一步的評論。