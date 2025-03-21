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賴清德補提大法官 檢察官當司法院長

台灣新聞組／即時報導
總統府21日公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。（記者潘俊宏／攝）
總統府21日公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。（記者潘俊宏／攝）

總統府昨公布七位大法官被提名人，包括現任台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明被提名為大法官並為司法院長，最高法院法官蘇素娥被提名為大法官並為司法院副院長。不過，民進黨立院黨團柯建銘、民眾黨團總召黃國昌難得意見一致，雙雙質疑檢察官不適任司法院長。

賴清德總統去年8月提名張文貞、姚立明出任司法院正副院長，並提名張、姚等7人擔任大法官，但立法院去年12月行使人事同意權，否決全數被提名人。

總統府昨公布7位大法官被提名人，包括蔡秋明、蘇素娥、中正大學法律學系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、台北大學法律系教授陳慈陽、政治大學特聘教授詹鎮榮。

大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴表示，賴總統這次提名有三個考量，也是三個期許，包括希望守護自由民主憲政制度，捍衛人權、保障人民權益救濟；提升國安案件專業能量，確保國家安全與廉能政治；持續推動司法改革、提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

蕭美琴說，蔡秋明、蘇素娥在司法界資歷完整，過去都曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，當年一位是檢察官、一位是承審法官，對於台灣追討不法所得有重大貢獻，這個堅強組合，能帶來切合司法體制運作的實際需求，持續推動革新措施。

司法院正副院長被提名人 總統府21日公布7位大法官被提名人，其中台灣高等檢察署主...
司法院正副院長被提名人 總統府21日公布7位大法官被提名人，其中台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明（左）被提名為司法院長、最高法院法官蘇素娥（右）被提名為副院長。（記者潘俊宏／攝影）

七位大法官被提名人的總統提名咨文，昨下午送達立法院，咨請立院行使同意權。蔡秋明表示，總統提名一位檢察官當司法院長，對很多人特別是法官來講可能感到很驚訝，他自己也覺得很震驚，到現在還覺得不可思議。他提及，中央機關間面臨法律面及政治面挑戰，若涉及憲法層次，適合由憲法法庭協助解決；未來出任司法院長後，也會處理司法人員工作壓力的問題。

檢察官出身的蔡秋明被提名為司法院長，朝野都有意見。柯建銘說，「檢察官當司法院長當然不妥」，但這是審薦小組通過的，相信賴總統會很慎重。此時提名大法官毫無意義，藍白已修改憲法訴訟法規定，完全違憲，民進黨團已提出暫時處分與釋憲。

黃國昌質疑，找個長期擔任檢察官的人來擔任司法院長，再度凸顯民進黨政府要用「檢調治國」的特色。找檢察官擔任全國法官的大家長，民進黨是要走回「審檢一家親」的老路？他強調，民眾黨會在接下來人事同意權審查過程中，秉持專業進行最嚴格審查。

國民黨立院黨團表示，會以負責任的態度多方檢視，嚴謹審查，認真行使憲法賦予之同意權的責任與義務。

大法官被提名人簡歷 製表／周佑政
大法官被提名人簡歷 製表／周佑政

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