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台單身熟女癡戀假帥哥 抵押2房產投資791萬血本無歸

記者石秀華／高雄即時報導
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在高市加工區上班的51歲陳姓女子落入愛情詐騙陷阱，抵押2房產791萬投資虛擬貨幣，因血本無歸，和警方聯手在超商逮吳姓車手，並查扣投資契約書。記者石秀華／翻攝
在高市加工區上班的51歲陳姓女子落入愛情詐騙陷阱，抵押2房產791萬投資虛擬貨幣，因血本無歸，和警方聯手在超商逮吳姓車手，並查扣投資契約書。記者石秀華／翻攝

在高市加工區上班的51歲陳姓女子，因單身，在網路認識有帥哥頭像的網友後對男方癡戀不已，在對方遊說下，抵押楠梓大樓和鳳山透天厝房產，砸791萬（台幣，約合24萬美元）投資虛擬貨幣，因無法出金始知受騙；和警方計逮假幣商吳姓男子，檢方聲押獲准。

楠梓警分局調查，51歲的陳姓女子因單身，落入詐團設下的愛情陷阱，被假頭像的帥哥攻陷心防，對方邀約她投資虛擬貨幣。陳女深信不疑，由於手邊沒多餘的錢，在對方遊說下，將多年攢下的錢買下的楠梓區大樓房產以及老家鳳山區的透天厝，在2月底至3月初拿去銀行抵押791萬元。

陳女將791萬元分7次面交給車手，以為全都被對方拿去操作買虛擬貨幣，後發現無法出金、拿回實際獲利，懷疑遇到詐騙，於是向楠梓派出所報案。

警方研判陳女落入愛情詐騙陷阱，被引誘投資損失血汗錢，於是和陳女商量，和對方聯繫，假裝為了拿回先前投資的錢，願意繼續支付55萬元手續費，和詐團相約3月19日上午10時許在超商碰面面交。

警方依約先至超商佯裝客人，另派人在店外埋伏，在25歲吳姓車手佯裝是假幣商，現身取款時，將他逮捕，查扣2部智慧型手機及虛擬貨幣合約書等相關證物。

據了解，吳男聲稱因無業，第一次當車手，原本和上游約定可抽取面交取款金額的1%當酬勞，因拒絕供述上游身分，警詢後，被依詐欺及違反洗錢防制法等罪移送橋頭地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

在高市加工區上班的51歲陳姓女子落入愛情詐騙陷阱，抵押2房產791萬投資虛擬貨幣...
在高市加工區上班的51歲陳姓女子落入愛情詐騙陷阱，抵押2房產791萬投資虛擬貨幣，因血本無歸，和警方聯手在超商逮吳姓車手。記者石秀華／翻攝

虛擬貨幣 智慧型手機

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