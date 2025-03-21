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接見阿拉斯加州州長 賴清德：感謝美重申重視台海和平

記者周佑政／台北即時報導
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台灣總統賴清德今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。圖／台總統府提供
台灣總統賴清德今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）。圖／台總統府提供

台灣總統賴清德今天接見美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）時，感謝美國政府多次重申對台海和平穩定的重視，並反對以武力或脅迫改變現狀；這些對台灣的支持，都有助於維護台海及印太區域的穩定。

賴清德致詞時表示，阿拉斯加州一直是台灣重要的貿易夥伴。雙方從1988年就締結姊妹關係，無論在能源、漁業或觀光等領域，都建立了穩固的合作基礎。現在的台灣，已經是阿拉斯加州第八大出口市場、第九大進口來源，顯示雙邊經貿關係的緊密程度及成長潛力。

賴清德說，正如他昨晚在台灣美國商會的「謝年飯」提到，台灣有興趣採購阿拉斯加的天然氣，相信透過鄧利維的來訪，雙方不僅能夠尋求更多的合作機會，也可以深化台美關係。

賴清德指出，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

鄧利維表示，新冠疫情肆虐，使世界分成疫情前和疫情後。疫情前，世界依賴二次大戰後數十年來所建立的一系列體系，包括供應鏈、聯盟、能源來源、貿易夥伴，以及盟友們。然而，疫情後，「我們正重新建立與評估誰是盟友、能源來源及貿易夥伴」。隨著美國新政府上任，「我們正在為未來的50年打造一個新世界」。這是一個重新評估並與盟友們共同投資未來50年的機會，互相再投資、投資未來及安全。

鄧利維說，可以確信的是，台灣是美國的朋友，也是阿拉斯加州的朋友，這段友誼已持續好幾十年。透過此次及後續的訪問，希望建立台灣與美國及阿拉斯加州之間更緊密的連結。「我們有許多共通點」，同屬太平洋大家庭成員，都是民主國家，並堅信自由、言論自由及資本主義。他對未來充滿樂觀，在世界重新建立關係之際，能源將成為未來經濟發展、國家安全及友誼的關鍵與基礎。

阿拉斯加州 疫情 賴清德

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