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台監察院：裁處柯文哲罰鍰全繳庫 勿奚落監院這下有錢了

記者蔡晉宇／台北即時報導
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監察院今天表示，外界有關裁罰民眾黨前主席柯文哲，是為拯救監察院預算相關說法，監察院強調，裁處之罰鍰及沒入，都是「歲入」，監察院依法繳交國庫，請勿混淆並藉機以監察院業務費遭受違憲刪除之窘境，而嘲諷奚落。圖／聯合報系資料照片
監察院今天表示，外界有關裁罰民眾黨前主席柯文哲，是為拯救監察院預算相關說法，監察院強調，裁處之罰鍰及沒入，都是「歲入」，監察院依法繳交國庫，請勿混淆並藉機以監察院業務費遭受違憲刪除之窘境，而嘲諷奚落。圖／聯合報系資料照片

台灣監察院今天表示，外界有關裁罰民眾黨前主席柯文哲，是為拯救監察院預算相關說法，監察院強調，裁處之罰鍰及沒入，都是「歲入」，監察院依法繳交國庫，請勿混淆並藉機以監察院業務費遭受違憲刪除之窘境，而嘲諷奚落。

柯文哲涉侵占數千萬政治獻金遭起訴。監察院查核柯文哲在2024年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯文哲違反政治獻金法，依法裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。

監院今天表示，外界部分意見指控，監院在柯文哲開庭前一天公布裁處結果，是幫檢方添柴火。要說明，監察院廉政委員會會議每月開會時間固定，除遇國定假日外並無特例，監察院廉政委員會固定於每月第三周的星期三上午召開會議。柯文哲查核案之調查報告，於2月間完成，原已依程序提列於廉政委員會2月19日例會討論，但由於遇上柯文哲父親逝世，基於人道考量，才延至3月19日例會列案，外界揣測助攻檢察官之說，並非事實。

監院指出，外界另指控，只查柯文哲，不敢查賴清德？要說明，監察院對每屆總統及立委擬參選人政治獻金會計報告書之查核，常態以選舉結束之次年辦理。但柯文哲相關申報檔案在去年7月間，經公開於監察院政治獻金公開查閱平臺後，其申報內容引起關注，監察院接續收到多件檢舉案，因此提前於去年8月12日派員查核，並依法裁處。

監院表示，其他各組總統副總統（賴清德、侯友宜等）、2024年立法委員選舉擬參選人申報之會計報告書，公職人員財產申報處均將循例於今年4月提出查核計畫，並於廉政委員會審議後派案查核。

監院說明，會計報告書一啟動查核程序，即無申請更正之餘地。政治獻金查核準則第5條第1項明定，監察院查核政治獻金之收支情形，以「查核程序開始時之資料」為準，此規定為避免申報人於申報後不斷更正會計報告書，導致查核標的無法確定爭議。所以有關柯文哲代理人所稱漏報、短報請求更正以增列支出等，監察院自難同意。

監院另指出，有關競選小物是商業行為，非政治獻金？要說明，2018年台北市長擬參選人柯文哲遵法申報募款小物，如查詢政治獻金公開查閱平臺，尚能看到柯文哲誠實申報黃瀞瑩捐贈政治獻金1000元之個人捐贈收入；為何以到了2024年參選總統，同為販售競選小物，就變成木可公司之商業收入而非政治獻金。其間差別在於，是否願意遵法奉行。

柯文哲 賴清德 民眾黨

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