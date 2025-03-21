遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

陸委會21日針對恐嚇威脅信表示，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。（圖／本報資料照片）

近日「神韻藝術團」在台灣的多場演出都收到恐嚇爆炸信的威脅，陸委會昨天（20日）在記者會上，回應相關情況時力挺藝術與表演自由，但昨晚收到不明人士寄出的恐嚇爆炸信，並要求陸委會不要再支持法論功，對此陸委會21日晚間首度回應強調，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。

陸委會21日指出，接獲民眾電子恐嚇郵件指稱該會所在之大樓遭放置炸藥，並要求該會聲明反對法輪功及神韻藝術團，否則將予引爆。陸委會於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位安全檢查中央聯合辦公大樓（北棟），均未發現所謂炸藥或可疑物品，全案後續將由警方進行偵辦處理。

陸委會強調，「我們絕不接受也不會容忍有心人士採取非理性甚至違法手段，威脅社會治安與國家安全，對於此種違法行為，政府也一定會依法處理」。

此前在20日下午，對於好幾個縣市的神韻藝術團演出，遭炸彈恐嚇信威脅，陸委會副主委梁文傑回應指出，我們在台中、基隆市幾個縣市，都有碰到恐嚇的行為，也有請刑事局加強做查緝。

梁文傑強調「台灣是一個言論自由的地方，表演自由、藝術自由等等，我們都是很歡迎，而且是絕對需要保護的」，也希望台灣的執法單位能夠盡快查出來「恐嚇人士到底是誰」。