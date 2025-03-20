「打選戰用掉了...沒有記帳」柯文哲否認私用政治獻金

木可公關2022年間登記設立，柯文哲2023年間向監察院申請設立總統大選政治獻金專戶，後續2024年8月間爆出政治獻金申報不實，疑將總統大選募款經費，透過多筆「授權」方式轉入木可公司。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理京華城案，柯文哲 律師強調支持者捐款的政治獻金，屬於民法上贈與契約，擬參選人柯文哲是所有權人，並沒有刑法侵占他人之物，柯文哲對於民眾黨 600萬元（約18.2萬美元）政治獻金去向，坦然的說「打選戰用掉了...沒有記帳，不能去嘲笑陳明文，100%確定沒有私用」。

辯護人指出，捐贈人與擬參選人所有權人「贈與契約」，柯文哲開立柯文哲的政治獻金專戶是贈與契約的「要約」，捐贈者無償匯款進專戶是贈與契約的「承諾」，柯文哲受贈而取得政治獻金的所有權，只是使用政治獻金有所限制，如果違反使用也是罰鍰，不構成刑法侵占罪，不該當侵占他人之物的構成要件。

辯護人舉出與民進黨 政治獻金相關的最高行政法院101判字178號實務見解，這麼簡單查到的實務見解就能說明政治獻金所有權，質疑檢方耗費人力、時間辦案，難道就因被告是柯文哲？

辯護人稱，柯文哲沒有侵占民眾黨政治獻金6百萬元，當時柯的臉書粉專218萬人追蹤，民眾黨僅21萬，與支持柯文哲的粉絲重疊，捐款人是支持柯文哲、認同理念而捐款給民眾黨。

法官問600萬元流向何處？柯文哲回應，「打選戰用掉了，沒有記帳，現在不能嘲笑陳明文，我一個人要輔選全國，民眾黨是小黨，根本不夠用，但100％確定，沒有私用，我很慶幸我說不清楚。」辯護人補充，當時是２０２２年10月地方的九合一選舉，款項作為選舉使用。

辯護人全盤否認侵占政治獻金，關於柯文哲投資邱復生國際電影公司，為影音平台服務合約書，合約1年如果違反條款可解約，這是屬於提供勞務服務，而非商業投資，柯文哲是在客戶欄簽名，且當時是許甫一併前往簽約，柯文哲是將政治獻金剩餘款用民眾黨上。

辯護人稱，沒有使用政治獻金124萬元支付木可公司員工薪水，李文宗統籌管理財務，柯文哲忙著競選總統，不會過問專戶財務運作。辯護人指出，起訴指柯文哲利用木可公司侵占政治獻金4510萬5754元，木可公司的大小章都是李文宗、李文娟兄妹保管，李文宗是實際負責人，木可公司賣競選小物是商業模式，非政治獻金；木可員工稱民眾買小物會開電子發票，捐贈政治獻金則會有收據，兩者不同，民眾可以自己選擇支持方式。

關於ＫＰSHOW部分，則是木可公司舉辦的商業營利活動，非政治獻金，買演唱會門票是藝文表演契約，還有退換票機制，且買ＫＰSHOW的購票者，沒有人有拿政治獻金收據。辯護人稱，採風公司300萬元柯文哲不知情，同案被告3人也不了解300萬元用處，因此無從答辯。

最後，辯護人答辯眾望基金會部分，眾望基金會董事長是李文宗，柯文哲的角色是「代言人」推廣公益活動，眾望有買庇護工場產品捐給新竹的老人養護中心，持續做公益，眾望雇用13名員工從事公益業務，直到柯文哲競選活動有與公益相關，與眾望的公益目的相符，員工才協力偏鄉的公益活動，並沒有涉犯背信罪。