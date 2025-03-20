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柯文哲痛罵檢察官「不要臉」 批周刊抹黑、抹紅、抹黃他

記者王宏舜、王聖藜、林孟潔、蔣永佑、蕭雅娟／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)

台北地方法院審理京華城案，今行準備程序，提訊沈慶京、應曉薇、李文宗、柯文哲4名在押被告。柯文哲今準備講稿有備而來，他氣憤地大罵檢察官「不要臉、你們真是不要臉」，法官許芳瑜勸柯控制情緒、也不要這樣罵坐在對面的檢察官，但柯堅持念完，並咒罵每個星期「爆料」的鏡新聞抹黑、抹紅、抹黃他。

柯文哲在庭上一在強調自己從醫卅年，一直在救人，他無法想像怎麼會有人把「害人」當工作，非要置他於死地不可？否認貪汙。

柯說，雖對檢察官林俊言多所抱怨，但他也感謝部分人士偷偷替他加油，但他點名台北地檢署在濫殺無辜，並說李文宗是最無辜的。柯說，最無法忍受所謂的「偵查不公開」，但鏡新聞卻一直在重傷他，說到激動處，柯拿著講稿的左手不停顫抖，並批鏡新聞讓台灣的司法不再可信。

對於現場的公訴檢察官，柯文哲嗆「你們最好不要淌渾水」。

遭關押7個月，柯文哲說這對期間他終於有時間可以好好念書，每天讀十幾個小時，他認為自己和民眾黨確實有做不好的地方，有時間讀書也不是壞事。但柯說，最遺憾的是父親病危，他身為長子卻無法親自照顧，這時他哭了起來，並說這是他一輩子的痛，「怎麼樣原諒你們？」

柯文哲 民眾黨

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