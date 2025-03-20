柯文哲大爆發「恨死檢察官」：檢察官唬我隨身碟有不雅片

民眾黨前主席柯文哲。(本報系資料照)

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲 涉貪汙、侵占、背信案，今提解柯出庭，柯文哲獲法官允許對犯罪事實表示意見，起身慷慨陳詞大爆發，柯他說「我恨死檢察官」，京華城案根本就是檢方配合鏡新聞的一齣抺黑大戲。

柯文哲今天出庭於解手銬時，望向旁聽席的母親何瑞英、妻子陳佩琪微笑，展現十足應戰的信心，對於檢方陳述起訴要旨則頻搖頭，柯獲法官詢問有無意見時大喊「有！」，隨即起身以預備好的手稿陳述，另脫稿攻擊檢察官。

柯文哲說，京華城案去年5月炒作至今近一年，他被收押7個月，今天是第一次完整、公開的說明案情，在收押期間，他被抺黑、抹紅以及抹黃，檢察官與鏡新聞合作炒作輿論，他內心很坦蕩。

柯文哲「順道」言詞攻擊總統賴清德 ，他表示，賴上任後曾表示希望社會和諧，但立法院吵吵鬧鬧，司法單位不斷蒐集資訊，本來可以理性討論的事情，變成不是社會正義，更破壞民主政治的基礎。

柯文哲表示，京華城案他共參加過3次「便當會」、簽過4份公文，京華城案是無數個陳情案中的一個，會議的結論也與相關局處提報的內容一樣，他並沒有裁示方向，檢察官指控他利用「便當會」施壓，根本就是誣陷。

柯文哲說，他以常識治理市政「哪有市長什麼都懂的！」剛剛已耐性子聽檢方說完，現在換他要講。

柯說，京華城並不是市府列管的陳情案，任何公展案都會有專案管理人，他對公家機關的行政效率很不習慣，以他急症外科醫師的作法，按照規定辦理就好。

柯文哲說，基隆路地下道纏訟25年在他任內解決，京華城案2份公文決行沒有矛盾，是如果有人不同意，就再提另外的方案、走另外一條路；他的市長章有9個，陳情案根本沒有經過市長室，檢察官指控他「奉交下」，檢察官請不要幻想。

柯文哲還說，民主社會的事本來就沒有百分百，是北韓 才有，京華城對他而言早已結束，但檢方違反常識起訴他，好在有影片有真相，議員苗博雅當初質詢時的影帶，就是他的保障。

柯文哲表示，檢察官有罪推定，與鏡新聞一搭一唱，他是要選總統的人，「一個中國聯合公報」他還會有興趣，怎會去看京華城的案子？

柯文哲說，起訴書中認罪的副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮，彭是慈濟師兄，經過海選當上工務局長，而邵是敢與長官據理力的人，2人卻都在檢察官林俊言訊問下認罪，他要問的是「林俊言在台北看守所問彭振聲時，有2小時在幹嘛？」

柯文哲還進一步爆料「檢察官霸凌我」，表示林俊言曾說他的隨身碟內有不雅影片，會交給法院，他乍聽下差一點被唬住，好在自家家教甚嚴，批林俊言就是「這樣的角色」，一定要羅織人入罪。

柯並且說，有關政治獻金210萬元的事，是在獄中看報才得知，至於檢方控訴他與威京集團主席沈慶京在市長室密會在談京華城容積率的事，「檢察官你們通靈嗎？」、「我對檢察官恨死了！」