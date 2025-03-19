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監察院認定柯文哲政治獻金案違法 民眾黨批助攻北檢

中央社台北19日電

台灣監察院認定柯文哲政治獻金案違法，裁罰並沒入5579萬餘元。民眾黨今天指出，監院寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，選在柯文哲首次開庭前一晚公布訊息，就是助攻北檢添加柴火。

民眾黨前主席柯文哲涉侵占數千萬政治獻金遭起訴。監察院查核柯文哲在2024年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯文哲違反政治獻金法，依法裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。

民眾黨晚間透過聲明指出，監察院18日才大動作開記者會痛批在野黨砍預算，哭窮欲聲請釋憲，19日卻可以發布超過3000字的新聞稿，宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲的政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。

民眾黨指出，監察院選在柯文哲明天首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進行政治追殺及攻擊。

不過民眾黨也指出，監察院新聞稿仍值得一讀，其中確認過去從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈，而裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金確實作為員工福利用途。

民眾黨指出，以上幾點皆證實，去年幾個月政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實的指控與抹黑。

至於監察院提到柯文哲演唱會售票及透過木可販售競選小物皆屬政治獻金，民眾黨指出，這顯與客觀事實不符，要求監察院依照同等標準，清查總統賴清德競選期間的「賴桑小舖」及前總統蔡英文的「小英商號」，有開立發票的收入是否依法申報政治獻金，是否有匿未申報情形。

民眾黨呼籲，請監察院一視同仁以正視聽，否則將落入「政治辦案標準不一」的罵名，難杜悠悠之口。

柯文哲 民眾黨 賴清德

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