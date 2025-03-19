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柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬台幣

中央社台北19日電
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民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

監察院認定，民眾黨前主席柯文哲在2024年總統選舉期間，政治獻金收支狀況有4大類違法情形，包括故意申報不實收支金額達新台幣6530萬餘元（約198萬美元）等，違反政治獻金法，合計裁罰柯文哲新台幣374萬元（約11.3萬美元）罰鍰、沒入5579萬3888元。

監察院透過新聞稿表示，監察院廉政委員會今天審議通過「2024年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，查核範圍是柯文哲設立政治獻金專戶，並在2023年5月20日起至2024年2月12日在可收支期間政治獻金會計報告書收支申報。其中吳欣盈免罰，簽證會計師端木正移付懲戒。

違法情形方面，監察院說，故意申報不實收支金額達6530萬9172元，其中包括募款演唱會售票，及透過木可公司販售競選小物共4067萬8453元收入，故意匿未申報；另有虛報1筆收入及86筆無交易事實等共2463萬719元虛報支出，違反政治獻金法第21條第1項規定，依行政罰法第18條規定加重處罰。裁處罰鍰180萬元，並沒入匿未申報的4067萬8453元。

監察院表示，此外，故意違反法定支出項目方面，有4筆以高額授權金名義給付木可公司共1500萬元，違反政治獻金法第23條第1項規定，依行政罰法第18條規定加重處罰，裁處180萬元罰鍰，沒入1500萬元。

監察院說，還有未盡查證義務收受不符規定的政治獻金，沒有在申報截止日前辦理返還或繳庫等，違反政治獻金法第15條第1項規定，決議裁處罰鍰8萬元，沒入11萬5435元。

監察院表示，此外，還有收受164筆政治獻金超過15日才存入專戶，違反政治獻金法第10條第2項規定，裁處罰鍰6萬元。

監察院強調，擬參選人為募政治獻金而辦活動，政治獻金法沒有限制募款活動態樣，擬參選人可展現創意舉辦不同型態募款活動。但活動所售票券、販售物品價格等，如果構成對擬參選人不相當對價的給付，募款活動收入就屬政治獻金捐贈收入，不因活動已依法繳納相關稅賦（娛樂稅、營業稅等）而改變是政治獻金的本質。

監察院說，多年來，擬參選人募款餐會或販售募款小物多按此規定列報，柯文哲在2018年間競選台北市長也曾遵循此方式申報該次會計報告書，因此募款活動不論形式為何，都應依此列報。

此外，監察院說，另查出捐贈者違法部分，有營利事業在捐贈時，主要成員董事長是外國法人，違反外資不得捐贈規定、個人對同一組擬參選人於同一年度捐贈總額超過法定10萬元限額等違法捐贈行為，監察院都分別依法裁罰。

監察院表示，至於柯文哲於2022年底在法定可收受政治獻金期間前收受林姓等3人政治獻金、以及代收多筆他人捐贈台灣民眾黨政治獻金、木可公司代收政黨YT頻道抖內等涉違反政治獻金法爭議，都另案辦理。

柯文哲 民眾黨 簽證

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