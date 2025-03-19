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台五億高中生結婚案開庭...夏男入監45天首出庭

記者陳宏睿／台中即時報導
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夏姓男子（紅圈）被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，他今年初入監，今天被法官提出，在台中地院開庭。圖／讀者提供
夏姓男子（紅圈）被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，他今年初入監，今天被法官提出，在台中地院開庭。圖／讀者提供

台灣台中市夏姓男子被控與有五億元（約1500萬美元）身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，今天他被法官提出，參與台中地院民事婚姻無效的審理庭，也是入監服刑45天後首度曝光身影。目擊民眾描述，夏頭戴毛帽，體格越微變瘦，精神似乎不太好。

賴方委任的律師王彥表示，今天開庭是由法官訊問夏男、以及結婚書約的證人，細節不便透露，不論是夏答辯或證人陳述，都是過去刑庭開庭的方向，此次民庭婚姻無效之訴的一審審理，「即將落幕」，法官預定在今年5月審結此案，也感謝社會各界關心。

賴生與夏男婚姻無效的民事訴訟，去年展開審理，開庭期間，夏男曾委由2名律師，當庭呈上「一分很厚的書狀」，主張婚姻有效，舉證夏男、賴男親密生活舉證，也指出在結婚書約上簽字的證人，不需知道夏、賴二人有無結婚真意，另外賴生的血緣兄弟姊妹，也提出參與訴訟的聲請。

此次民事婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力。

賴姓高中生在2023年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署同年6月21日偵結，夏姓配偶（28歲）涉殺人罪不起訴，但與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，2025年1月判刑1年6月確定，夏已入監服刑。

夏男在今年2月3日到台中地檢署報到時不發一語，僅對鏡頭比出大拇指與V的手勢，隨即進入中檢報到發監。

另外，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，前年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，仍在偵查中。

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