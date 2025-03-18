今年漢光演習「罕納特定年份」 鎖定解放軍2027犯台

圖為2024年漢光演習公開的陸軍M1167悍馬車與改良式拖式飛彈目標獲得系統（ITAS發射架）。(記者劉學聖／攝影)

國防部 18日送抵立法院外交國防委員會的書面報告，曝光今年漢光41號演習，首度設定「以2027年解放軍 犯台可能行動」為發展基礎，7月9日至18日實兵演練。

國防部長顧立雄日前針對「漢光41號」規畫表示，將以灰色地帶應處至縱深防禦作戰為發展基礎，並調整演習期程，電腦兵推延長為14天，實兵演練增加至10天，藉以有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

台北中國時報報導，以往漢光演習的想定，若有設定假想敵犯台時間，皆是配合國軍的5年兵力整建計畫，或10年建軍規畫等。外交部曾強調，台從不臆測對岸是否攻台或何時攻台，然而國防部今年罕見將特定年份納入演習想定。

另據本報系聯合報報導，解放軍發動聯合戰備警巡，國軍周一起展開5天「立即備戰操演」。國防部指出，去年12月解放軍執行遠海長航訓練，國軍即已同步進行立即備戰操演因應中共 「由演轉戰」的威脅，海軍也將展開聯合截擊作戰演練，並結合空軍戰術總驗收，熟悉海空聯合作戰。

國防部指出，為強化部隊備戰部署能力，檢討原本依賴動員準備的優先項目，規畫於3月17至21日執行「立即備戰操演」，使各級部隊熟稔備戰部署整備要項；另因應中共針對性軍演，研判威脅等級執行「非計畫性備戰操演」。

國防部預告，海軍在第一季執行聯合截擊作戰計畫演練，後續依期程執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。

針對中共軍演，顧立雄昨在立法院表示，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁，加劇區域緊張，證實他們是整個台海和平穩定的麻煩製造者；中共找各種藉口進行戰備警巡等軍事操演，台灣則做「立即備戰操演」，目的是應付中共類似的襲擾動作並強化戰備能力。