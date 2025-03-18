民調／逾半認為台灣內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

台灣總統賴清德。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天公布最新民調 ，有四成九民眾贊同賴清德 總統處理國家大事的方式，三成九不贊同；對於卓榮泰內閣施政表現，雖有四成五民眾表示滿意，卻有五成二民眾同意內閣應該做適度改組。台灣民意基金會董事長游盈隆示警，這對卓內閣團隊是一大警訊。

針對賴清德總統聲望，民調結果發現，14.2%非常贊同，34.7%還算贊同，21.1%不太贊同，18%一點也不贊同，8.6%沒意見，3.5%不知道、拒答。

游盈隆指出，過去兩個月朝野因立法院審理預算案和法律案激烈衝突，政治僵局難解，賴清德總統聲望仍逼近五成，穩定維持在中高檔，未受政局紛擾影響，贊同率和上月相比略增0.5個百分點，不贊同率略減1.1個百分點。

他說，從今年1月到3月，台灣內部政局動盪，賴總統聲望仍逼近五成，比同期美國新總統川普聲望高，相當不易。可能歸因於長期在台灣主權立場及對中共態度強硬有絕對關係，在社會大眾眼中，賴並沒有公開直接地指揮或主導國會各項爭議性高的法案和行動，也不須負直接的責任。

他續指，近期連串司法案件不僅波及柯文哲等在野黨要角，更包括不少民進黨當紅政治人物如鄭文燦、林宜瑾、林岱樺 等，但部分輿論直指相關司法案件出自賴清德，或說成是他的政治迫害，但相關民調顯示五成三國人不同意，同意的只有三成四。

另針對卓內閣施政滿意度，結果發現10.2%非常滿意，34.4%還算滿意，22.2%不太滿意，16.8% 非常不滿意，12.5%沒意見，3.9%不知道、拒答；雖未獲國人高度肯定，但仍獲相對多數國人支持。

不過，近來朝野高度對立，持續有內閣改組呼聲，當民調問及對卓內閣是否適度改組的態度，結果發現，19.2%非常同意，32.5%還算同意， 22.4%不太同意，11.7%一點也不同意，10.4%沒意見，3.7%不知道；過半數國人的共同感覺與期望。這對卓內閣而言，是一個重大警訊。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。