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賴清德會見亞利桑納州長 盼打造非紅供應鏈最佳示範地

中央社記者溫貴香台北18日電
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台灣總統賴清德（前右）18日接見美國亞利桑納州長郝愷悌（左）。（台總統府提供）
台灣總統賴清德（前右）18日接見美國亞利桑納州長郝愷悌（左）。（台總統府提供）

台灣總統賴清德今天接見美國亞利桑納州長郝愷悌所率訪團表示，盼攜手努力讓該州成為台美高科技合作及打造非紅供應鏈的最佳示範之地。他並說，台美下一個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」，為台灣企業赴美投資提供誘因，建立更完整的產業聚落與工作機會，為台美關係創造雙贏。

賴清德下午在總統府接見美國亞利桑納州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）訪問團，總統首先歡迎訪賓來到總統府。對於郝愷悌在前年上任後就來到台灣訪問，這次再度率團來訪，持續展現對台灣的重視和情誼，表達誠摯的歡迎和感謝。

總統致詞表示，近年來，台灣與亞利桑納州的關係持續有重大進展，像是台積電在亞利桑納州的投資是美國史上規模最大的外國在美直接綠地投資案。這個月，台積電宣布將增加對美投資1000億美元，預計在大鳳凰城地區進一步興建更多半導體生產與研發設施，使當地成為全美半導體重鎮。

他說，在台灣與亞利桑納州密切的產業互動之下，3萬多名僑胞旅居當地，感謝郝愷悌對台灣企業和僑民的照顧，相信透過雙方攜手努力，亞利桑納州將成為台美高科技合作以及打造非紅供應鏈的最佳示範之地。

他提到，現在台美下一個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」。希望台美雙方共同努力早日達成這項目標，為台灣企業投資美國提供誘因，並有助於在當地建立更完整的產業聚落，提供更多工作機會，創造雙贏。

郝愷悌致詞時表示，在賴清德的領導下，台灣作為全球科技、創新與先進製程中心，持續蓬勃發展，亞利桑納州和台灣的關係也建立在與台積電及許多台灣企業在半導體及其他產業的持續合作。

她並邀請賴清德未來有機會到亞利桑納州訪問，延續雙邊富有成果的對話，進一步加強人民與經濟之間的連結。她相信，雙方的合作潛力無限，並期待未來的發展。

台灣總統賴清德（右）18日接見美國亞利桑納州長郝愷悌（左）。（台總統府提供）
台灣總統賴清德（右）18日接見美國亞利桑納州長郝愷悌（左）。（台總統府提供）

亞利桑納州 賴清德 台積電

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