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當賴清德面前 前北約祕書長：不再能仰賴白宮

記者張文馨／即時報導
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丹麥前總理拉斯穆森（圖）17日在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。美國在台協會台北辦事處處長谷立言重申川普對世界和平清晰承諾。（記者許正宏／攝影）
丹麥前總理拉斯穆森（圖）17日在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。美國在台協會台北辦事處處長谷立言重申川普對世界和平清晰承諾。（記者許正宏／攝影）

北大西洋公約組織前祕書長、丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）17日在玉山論壇開幕式上表示，「在（美國總統）川普執政下，我們不再能仰賴白宮」，他反問台灣和烏克蘭要如何看待川普的國際政策觀點？

台灣亞洲交流基金會主辦的玉山論壇，連二日在台北舉行，主題為「新南向＋：台灣、印太與新世界」。拉斯穆森演說時，賴清德總統與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言就在台下。

拉斯穆森以地緣政治勢力轉變破題指出，歐洲長期視美國為可靠且值得信賴的夥伴，但川普政府執政下，「我們不再能仰賴白宮」；美國與歐洲國家的關係自今年1月川普上台後發生轉變，川普看待的3個全球權力中心是華府、北京和莫斯科，他詢問，台灣和烏克蘭該如何看待這件事？

拉斯穆森說，中國國家主席習近平正在關注烏克蘭，民主國家陣營不能對獨裁者釋出集體示弱的訊號；歐洲與印太乃至台灣安全息息相關，真朋友們愈是需要緊密團結。

稍後發言的谷立言表示，川普上任以來，對世界和平的承諾十分明確，在歐洲代表著快速結束烏克蘭戰爭，在印太地區要強化嚇阻力量避免戰爭；川普政府清楚，美國在台海和平穩定有著持久利益，台海和平穩定也是國際安全繁榮不可或缺的要素，若台海爆發戰爭將衝擊全球GDP逾1成，影響力超過第二次世界大戰。

谷立言指出，美國反對任何透過武力或脅迫來片面改變現狀的做法，也會繼續支持台灣自我防禦能力與社會韌性，尤其是面對中國的軍事、經濟和外交施壓行動。

谷立言說，美國肯定賴總統近日宣布增加防衛支出、打擊長期存在的中國間諜活動，以及快速且持續將製造產業移出中國的做法；他承諾持續支持台灣自我防禦能力，確保台灣盡速獲得抵禦侵略所需的不對稱戰力，也支持理念相近國家擴大對台灣的投資和往來。

賴總統在開幕致詞時感謝大家對台灣的支持，強調台灣會和民主夥伴一起努力強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。他說，面對全球轉型變動的關鍵時刻，台灣除了要分享經驗，更要為彼此國家交流合作，奠定更穩固基礎，共創區域穩定及全球繁榮。

賴總統表示，台灣將加速促成AI產業創新、產業AI應用，全力推動台灣成為AI之島，並落實在發展量子科技及精準醫療等前瞻科技領域，打造具有高度的競爭力與創新力的產業生態系。

丹麥前總理拉斯穆森17日在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴...
丹麥前總理拉斯穆森17日在玉山論壇開幕式致詞，直言「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」。美國在台協會台北辦事處處長谷立言（圖）重申川普對世界和平清晰承諾。（記者許正宏／攝影）

川普 谷立言 烏克蘭

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