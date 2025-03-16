我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場1男被潑液體點火 上身嚴重灼傷

控他將女兒逼上絕路 金賽綸家屬「明天出面提告」

賴17條如戒嚴？藍委翁曉玲笑稱：打麻將不能講「五筒」

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

「中配倡武統」及「賴17條」等話題持續，國民黨立委翁曉玲今天社群平台表示，以後在台灣打麻將不能講「五筒」，否則會違法並可能受軍法處置，不過也笑稱是周末輕鬆一下，博君一笑。網友也於貼文留言正反意見，有些人認為政府太超過，也有得認為嚴肅議題不適合開玩笑，引發網路話題。

中配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹中國武力統一言論，事後遭台移民署約談調查並依規定廢止在台依親居留許可。台總統賴清德又於國安高層會議後，以「五大國安威脅」為由，定調中國為境外敵對勢力端出17項策略，引發各界討論。

翁曉玲於社群平台發布「打麻將重要提醒」指出，以後在台灣打麻將時不能說「五筒（武統）……」，會違反國安法、反滲透法，還可能依軍法處置，要講「五餅～切記！切記！」，不過文末也說明是「周末輕鬆一下，博君一笑」，並標註三個笑臉表情符號。

貼文留言串有網友表示「軍法就是徵召年輕人上戰場，不上戰場直接槍斃」、「自由中國說『五筒』不行，鼓吹『苔䪅』可以」、「大民王朝文字獄」、「令人會心的幽默」、「武統大陸也不行嗎？」等，不過也有網友認為「無聊」、「嚴肅議題，不適合開玩笑」等，引發網路討論。

賴清德 國民黨 依親

上一則

南非外交部逕行將台北聯絡代表處 更名為台北貿易辦事處

延伸閱讀

剷異己起手式？賴清德國安談話 藍議員：只差沒像尹錫悅戒嚴

剷異己起手式？賴清德國安談話 藍議員：只差沒像尹錫悅戒嚴
多名立委遭查無不法 藍轟賴政府進入戒嚴一言堂

多名立委遭查無不法 藍轟賴政府進入戒嚴一言堂
新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶
恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台灣賴清德總統13日在國安高層會議後舉行記者會，首次界定中國為「境外敵對勢力」，並宣布將恢復軍事審判，以防堵中方對台灣軍人的滲透。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

2025-03-14 02:30

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛