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中配「亞亞在台灣」再發影片 稱是離台前感言

中央社台北15日電
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網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭台移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）
網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭台移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）

「亞亞在台灣」劉姓前中配今晚再發影片表示，移民署已派專員把公文送至家中，要求10天內離境，否則會強制驅離，因打亂對其小孩的安排，所以拍影片說明，並稱是離台前感言。

台移民署上午指出，前中國配偶劉姓女子用「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣等言論，先依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且已要求限期離境。

劉姓女子晚間在TikTok發布近4分鐘影片說明感受，態度較過去緩和。她表示，算是在台灣的生活感悟和離台前的感言，並先提到與其前夫關係及2人結婚的原因。

劉姓女子說，婚後依親抵台後開始學習適應台灣的新生活，台灣也成為她第2個家，認為台灣的風土人情和文化氛圍都讓她感到溫暖親切，雖然來台初期有不習慣，但逐漸融入台灣的生活。

劉姓女子指出，來台不久後生小孩，這也是第一次使用台灣的健保卡，並感受健保制度貼心及便利，加上親身體驗後更加認同。

劉姓女子說，父母曾2次訪台探親，每次都是在她生產後才訪台照顧她，雖然父母在台灣僅幾個月，但對台灣留下深刻印象，回中國後也常向親友宣揚台灣的美好。

劉姓女子表示，近期保持沉默是因3月4日被移民署約談時有簽切結書，承諾不再討論相關內容。移民署原告知因考量她有小朋友，後續收到廢止居留證的公文後可申請團聚，就不必立刻離境，且能申請停留在台6個月陪小孩。

劉姓女子說，但移民署今天派專員親自送公文到家，因未親自簽收，專員事後打電話連繫稱有新決定，要求她在10天內離境，否則會強制驅離出境，因忽然打亂她對孩子安排，加上面臨骨肉分離的倒數計時，才選擇站出來澄清，「即使離開也希望是清白的離開」，她會持續澄清並盼能替家人帶來公正。

移民 健保 依親

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