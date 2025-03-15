高雄市長陳其邁今搭機訪舊金山 出席Nvidia年會爭取合作

高雄市長陳其邁(中)今出發訪美參加輝達(NVidia)年會，雙方就合作專案深入討論。(記者郭韋綺／攝影)

高雄市長陳其邁 受邀訪美參加輝達 （NVIDIA）GTC 2025年會，將與輝達高層討論現有合作專案，擴大智慧醫療領域導入生成式AI 技術，以及加速包括新藥研發或是基因工程、精準醫療。陳其邁率市府團隊預計今晚出發訪問美國西岸，22日返台。

陳其邁此行訪美，除聆聽執行長黃仁勳主題演講，與輝達高層深入討論現有AI合作專案，以及未來AI應用技術的發展，訪團也將考察舊金山灣區水岸建設與都市規畫，拜會當地指標科技大廠、政府單位及學研機構以及史丹福大學醫療領域學者等，探討城市級AI與智慧城市應用，為高雄打造亞太智慧城市典範奠定堅實基礎。

陳其邁今天說，與輝達啟動智慧醫療的領域合作，可分成3部分，一個是在於所謂共同的環境，像醫院公安或像病房裡面的預防老人跌倒，這些屬於安全或遠距長照，在高雄四大醫學中心跟市立醫院都有共通性，可以一起做，另外透過輝達Clara Federated Learning，就是聯邦學習系統生成式AI的技術，提高影像診斷準確性，以及新藥研發或是基因工程、精準醫療。

陳其邁說，黃仁勳執行長曾提到醫療未來有更多擴展空間，尤其重大手術利用數位雙胞胎技術，能夠做模擬教學，甚至預測疾病結果，都會帶動台灣在智慧醫療產業發展，今年市府也跟四大醫學中心成立聯邦式學習平台，擴大智慧醫療領域運用。

此次出訪將到舊金山灣區考察汲取經驗，期盼將亞洲新灣區打造為高科技與企業總部聚落，吸引旗艦企業、研發中心進駐，與舊金山灣區看齊，打造國際級產業聚落，提升高雄智慧城市發展競爭力。輝達GTC 2025年會17日至21日在加州聖荷西舉行。