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談預算被刪 卓榮泰如黃國昌上身：太離譜了 真的太離譜了

記者趙容萱、陳敬丰／台中即時報導
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行政院長卓榮泰上台宣講，談到總預算遭刪，甚至有部分項目被「超刪」，彷彿黃國昌上身，直呼「太離譜了」。(記者黃仲裕／攝影)
行政院長卓榮泰上台宣講，談到總預算遭刪，甚至有部分項目被「超刪」，彷彿黃國昌上身，直呼「太離譜了」。(記者黃仲裕／攝影)

民進黨展開全台政策宣講「人民是頭家」，行政院長卓榮泰首站赴台中，提及總預算遭藍白兩黨刪凍，一時義憤填膺，尤其有7個部會編列的項目不僅被全刪，甚至超刪，他氣到直接引用民眾黨立院總召黃國昌的口頭禪重複喊「太離譜了，真的太離譜了！」

卓榮泰指出，立院這次刪掉的預算對國家衝擊非常大，過去10多年，立院平均刪去的預算是1.2%，今年卻高達6.6%；監察院被刪到監委出門沒油錢，無法調查案件，總統府國務機要費被刪去88%，無法接待外賓，行政院也被刪到無法找手語老師。

卓榮泰說，合理的刪預算可以接受，但針對特定機關、項目的報復性刪除，他無法接受。過去監察院調查政治獻金交給司法機關，這次就遭到報復性刪預算；外交部國外旅費遭刪，無法出國交流，台灣該如何拚外交？或者說，台灣不拚外交正是藍白兩黨的意願？

卓榮泰表示，在野黨越刪，政府越要拚外交，但在野黨不僅刪特定項目，還訂下通案，統刪總預算的3%，叫行政院自行刪去636億元(新台幣，下同)；立院刪不掉，就叫行政院自己刪，他絕對吞不下去。

卓榮泰指出，更誇張的是外交部有一筆媒體政策宣傳會，編列1億1000多萬元，立院卻刪掉1億4000多萬元，多的3000萬要行政院倒貼嗎？不僅如此，監察院1000多萬元出國費，被刪2000多萬元，有7個部會發生類似狀況，「太離譜了，真的是太離譜了！」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。...
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。(記者黃仲裕／攝影)

卓榮泰 黃國昌 民眾黨

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