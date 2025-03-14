我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元

台灣「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

觀光署盼赴陸自由行登錄 業者：表面工夫

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
交通部觀光署14日呼籲自由行的民眾，赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。圖為民眾赴港澳動態登錄在桃園機場的宣導廣告。（記者季相儒／攝影）
交通部觀光署14日呼籲自由行的民眾，赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。圖為民眾赴港澳動態登錄在桃園機場的宣導廣告。（記者季相儒／攝影）

賴清德總統前天召開國是會議，定調中國大陸為「境外敵對勢力」，交通部長陳世凱昨表示，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。不過旅行業者質疑，當前還有禁團令，現在以旅遊名義赴陸的團體少之又少，若是以地下團名義前往，更不可能登錄，登錄制度只會淪為表面工夫。

交通部觀光署表示，將請旅行業者提醒赴陸旅遊者注意自身安全，也呼籲自由行的民眾赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。

對於赴陸旅遊登錄制度，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，旅客大多認為意義不明，且有隱私疑慮，因此不願意登錄。此外，當前台灣雖然有禁團令，但平均每月仍有5000團、十幾萬人赴大陸，多是以考察、參訪名義，若是以地下團名義前往，更不可能落實登錄，這樣的登錄制度最終只會淪為表面工夫，沒有任何實質意義。

對於陳世凱稱很多民眾赴大陸被滯留，蕭博仁說，被滯留的個案都有特殊原因，旅行團從來沒有被滯留過，且相較之下，柬埔寨等其他國家也滯留不少人，政府卻都不去處理，明顯就是因為意識形態。

位居第一線的金門旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金門將更為困難。金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，目前陸客來金門的數量不大，2024年10月開放以來，約有近7萬多人次到訪，與以前幾天就好幾萬，真的差很多，若中央政府加強審查，未來大陸交流團訪台將更為困難。

賴總統緊縮兩岸交流，除了衝擊觀光，農產品輸陸也恐怕受影響。南投縣長許淑華昨批，賴總統執政一年拿不出政績，為轉移台積電赴美的不良觀感，竟打抗中保台牌，以兩岸交流為籌碼，犧牲的卻是觀光業和農民權益。

許淑華說，南投縣與大陸杭州輪流舉辦兩湖論壇，前年她率農會簽農產品採購備忘錄，擴大南投茶葉產銷；民進黨政府先對陸客觀光東卡西卡，現在直接限縮交流。

台東縣種釋迦的農友擔心又回到兩年前禁止釋迦輸陸的慘況。台東縣農會理事長、縣議員楊招信說，執政者不管人民死活，實在沒良心。

人在日本行銷農產品的雲林縣長張麗善表示，兩岸情勢不穩，不僅外銷大陸受影響，國際貿易衝擊恐更大。這一年來國家政策發展看不見希望，服務業、觀光發展下滑，大家都在縮衣節食。

觀光 國是會議 賴清德

上一則

藍擬公投反制軍審 馬英九籲收回「境外敵對勢力」說法

延伸閱讀

兩岸觀光遭卡 業者怨被綁「抗中保台」列車當砲灰

兩岸觀光遭卡 業者怨被綁「抗中保台」列車當砲灰
將中國大陸定義為境外敵對勢力 台觀光署籲自由行前先登錄

將中國大陸定義為境外敵對勢力 台觀光署籲自由行前先登錄
觀光署北美行銷有成 美國赴台遊客去年65萬多

觀光署北美行銷有成 美國赴台遊客去年65萬多
觀光逆差899萬人次…缺陸客達千萬難 消費逆差約6922億

觀光逆差899萬人次…缺陸客達千萬難 消費逆差約6922億

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開